Bianca Bin e Edson Fieschi estreiam espetáculo "Job" no Recife
Thriller psicológico "Job" aborda burnout, vigilância digital e os limites da vida virtual; sessões acontecem de sexta-feira (13) a domingo (15) no Teatro de Santa Isabel
Publicado: 11/03/2026 às 18:20
Bianca Bin e Edson Fieschi estrelam adaptação brasileira de "Job" (Foto: Annelize Tozetto)
Após temporadas de sucesso em Nova York e na Broadway, a adaptação brasileira do thriller psicológico "Job" está em turnê pelo país. Depois de conquistar o público em Belém, o espetáculo desembarca no Recife com os atores Bianca Bin e Edson Fieschi no Teatro de Santa Isabel. As sessões acontecem sexta (13), às 20h; sábado (14), às 17h e 20h; e domingo (15), às 20h. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla a partir de R$ 80.
A trama acompanha Jane (Bin), uma moderadora de conteúdo que trabalha para uma grande empresa de tecnologia. Após sofrer uma crise de burnout durante o expediente, um vídeo do episódio viraliza nas redes.
Afastada do trabalho, ela é submetida a uma avaliação psicológica com o terapeuta Loyd (Fieschi), o único que pode autorizar seu retorno. O encontro entre os dois dá início a um confronto psicológico intenso, que mergulha nas contradições do mundo contemporâneo — onde vida pessoal, trabalho e universo digital se misturam de forma cada vez mais perturbadora.
Com temas como saúde mental, vigilância digital e os limites da hiperconectividade, a peça propõe uma reflexão urgente sobre quem controla as forças que operam no ambiente virtual e a que custo.