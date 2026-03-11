Ingressos para assistir ao Oscar no Cinema São Luiz poderão ser retirados no sábado (14)

os interessados em assistir à premiação dentro do Cinema São Luiz devem retirar os ingressos gratuitamente no próximo sábado (14), a partir das 10h, na bilheteria do espaço. Cada pessoa poderá retirar apenas 1 ingresso.

Cinema São Luiz vai transmitir a cerimônia do Oscar. (Crysli Viana/DP Foto)

Depois de confirmar a transmissão da cerimônia do Oscar no Cinema São Luiz no prõximo domingo (15), o Governo de Pernambuco divulgou nas redes sociais, nesta quarta-feira (11), mais detalhes sobre o evento. De acordo com a publicação, os interessados em assistir à premiação dentro da sala devem retirar os ingressos gratuitamente no próximo sábado (14), a partir das 10h, na bilheteria do espaço. Cada pessoa poderá retirar apenas 1 ingresso.

A exibição começará às 21h e contará também com um telão do lado de fora do equipamento cultural, na rua da Aurora, para que aqueles que ficarem de fora da sala também possam participar da torcida pelo filme “O Agente Secreto”.

Mais cedo, a partir das 18h30, o endereço também contará com diversas atrações para aquecer o público. A Pitombeira dos Quatro Cantos e um desfile de Bonecos Gigantes já estão confirmados para garantir o frevo na noite de gala.