Caixa Cultural Recife recebe espetáculo infantil gratuito baseado na imersão sonora

Peça "SomemoS" acontece aos sábados e domingos de março, com sessões às 14h e 17h, e convida crianças a explorarem a escuta como experiência interativa e sensível

Artistas Ronan Gil e Sarah Brabo-Durand despertam a percepção auditiva e a imaginação da garotada (Foto: Divulgação)

A partir do próximo sábado (14) até 29 de março, a Caixa Cultural Recife vira um parquinho sonoro para a criançada de 6 a 11 anos. O espetáculo "SomemoS" ocupa o espaço com sessões gratuitas aos sábados e domingos (14h e 17h), propondo uma imersão onde os sons viram brinquedo e a escuta vira brincadeira. Mais do que assistir, os pequenos são convidados a experimentar um universo de descobertas sensíveis e coletivas.

“SomemoS” parte de uma pergunta simples e potente: o que acontece quando a criança é convidada a escutar o mundo de outra forma? Realizado pelo LabEC – Laboratório de Economia Criativa e criado pela CIA Dyanema, o projeto nasce de uma pesquisa artística internacional desenvolvida a partir de experiências realizadas na França e aprofundadas no Brasil.

No centro da criação estão os artistas Ronan Gil e Sarah Brabo-Durand, que constroem uma dramaturgia sonora a partir de elementos cotidianos como água, argila, massas, tecidos e utensílios domésticos. Ao manipular esses materiais, o público descobre microuniversos acústicos que normalmente passam despercebidos. O som invisível torna-se protagonista e o gesto mínimo ganha densidade poética.

“SomemoS” é fruto de um processo de anos de concepção e maturação junto de crianças da França e do Brasil. A premissa era um projeto de música experimental, conduzido de maneira acessível aos pequenos, para que eles pudessem observar, ouvir, experimentar, testar e participar da elaboração e da própria execução. “A gente partiu de um trabalho em escolas para criar um espetáculo para crianças, pensado junto com elas e no qual elas também interagem”, conta o percussionista, pesquisador e professor universitário cuiabano Ronan Gil.

“No início, existe um certo estranhamento. Mas, assim que percebem a dinâmica, há um encantamento. Algumas querem ver, ouvir, tocar, participar. A receptividade é muito diversa, mas também muito positiva”, conta Ronan. No processo de pesquisa, eles perceberam que, mais do que estimular, eles apenas incorporaram uma característica muito presente nos mais novos: a experimentação.

A cenografia, pensada especificamente para a Galeria 2 da Caixa Cultural Recife, cria um ambiente imersivo, orgânico e acolhedor. Não há palco tradicional. Não há separação rígida entre artista e plateia. O que se estabelece é um campo compartilhado de experimentação, onde escutar é também agir. Mais do que um espetáculo, “SomemoS” opera como dispositivo pedagógico e relacional. Ao estimular a escuta atenta, a percepção sensorial e a colaboração, a obra dialoga com temas contemporâneos urgentes: reconstrução de vínculos sociais, presença corporal na era da hiperestimulação digital e formação de novos públicos.

Oficina de Empreendedorismo Criativo:

A temporada inclui ainda a Oficina de Empreendedorismo Criativo, ministrada pelo gestor cultural Lucas Andrade (GO), no dia 19 de março (quinta-feira), às 14h. A atividade é voltada ao público adulto e propõe uma reflexão prática sobre gestão cultural, modelos sustentáveis de produção e desenvolvimento de empreendimentos criativos. As inscrições são gratuitas por meio do site da Caixa Cultural, limitadas a 40 vagas.



Serviço:

SomemoS

Local: CAIXA Cultural Recife – Galeria 2

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Datas: 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de março, às 14h e às 17h

Quanto: Entrada gratuita. Distribuição de ingressos meia hora antes do início

Classificação indicativa: Livre para crianças entre 6 e 11 anos

Informações: site da CAIXA Cultural | @caixaculturalrecife | @somemo.s | @labec.cria

Acesso para pessoas com deficiência

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal