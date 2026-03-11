Governo de PE lança edital de Convocatória Nacional do Pernambuco Meu País 2026/2027

O edital da Convocatória Nacional do Pernambuco Meu País já está disponível no portal CulturaPE, da Secretária de Cultura do Governo de Pernambuco. As inscrições começam na próxima terça-feira (17).

Edital receberá inscrições de propostas para 13 segmentos artísticos, entre eles Cultura Popular, Artesanato, Música, Audiovisual, Literatura e Fotografia. (Juana Carvalho)

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), lançou, nesta quarta-feira (11), o edital da Convocatória Nacional Pernambuco Meu País 2026/2027 para a seleção de propostas artístico-culturais que irão contemplar os ciclos Turístico e Cultural do Estado no período de 12 meses, incluindo as edições da política pública Festival Pernambuco Meu País, exceto o Carnavalesco e o Junino, que já possuem editais exclusivos.

O intuito do edital é que as propostas selecionadas contribuam para a valorização, democratização e difusão das expressões culturais nos eventos realizados ou apoiados pelo Governo do Estado. Os agentes culturais interessados em participar da convocatória podem se inscrever, exclusivamente na aba “Oportunidades” do Mapa Cultural de Pernambuco, a partir do dia 17 de março até as 16h59 do dia 08 de abril de 2026.

Estão aptos a participar da convocatória artistas individuais; grupos, bandas, trios, coletivos e companhias; e pessoas reconhecidas pelo notório saber em sua área de atuação, nos casos de intervenções e atividades formativas. Nesta Convocatória, estão compreendidas 13 categorias artísticas: Artesanato, Artes Circenses, Artes Visuais, Atividade Formativa, Audiovisual, Culturas Populares, Dança, Design e Moda, Fotografia, Gastronomia, Literatura, Música e Teatro e Ópera.

As propostas de atividades artístico-culturais irão compor programações de shows, cortejos, performances, intervenções artísticas, recitais de poesia, contação de histórias, concertos, vivências criativas, espetáculos, desfiles, exposições, mostras culturais, atividades formativas, manifestações artísticas oriundas das culturas periféricas, tais como hip hop, graffiti, brega-funk, passinho, intervenções e ações de rua, atividades itinerantes, dentre outras ações promovidas pelo Governo de Pernambuco.

“O edital Convocatória Pernambuco Meu País é parte de uma política pública que reconhece a cultura como um eixo fundamental de desenvolvimento social e econômico. Ao abrir essa convocatória nacional, o Governo de Pernambuco fortalece o cenário cultural, estimula a participação de agentes culturais e amplia as oportunidades para que a arte e a criatividade pernambucanas circulem e dialoguem com públicos diversos”, diz a secretária de Cultura do Estado de Pernambuco, Cacau de Paula.

Em caso de dúvidas sobre o edital, ou problemas técnicos na plataforma de inscrição no Mapa Cultural de Pernambuco, os agentes culturais podem pedir suporte exclusivamente por meio do atendimento via Whatsapp (81) 3184-3018 e pelo e-mail: [email protected], de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. As informações, dúvidas e outros esclarecimentos sobre a documentação exigida serão prestados por meio do e-mail [email protected] e do telefone (81) 3184-3015 (horário de 9h às 17h, de segunda a sexta-feira). O número também é WhatsApp.

A Fundarpe também realizará atendimento presencial, exclusivamente para dúvidas sobre documentação, na sede da Fundação, com acesso pela Rua da Aurora, nº 463, bairro da Boa Vista, Recife, de segunda a sexta- feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h.

