Festival Internacional de Percussão estreia em Olinda com homenagem a Naná Vasconcelos

Festival presta tributo aos dez anos da morte de Naná Vasconcelos, com referências à obra do percussionista em todas as apresentações

Evento inédito e gratuito acontece no Sítio Histórico de Olinda (Foto: Ianah/Divulgação)

A primeira edição do Ressonância - Festival Internacional de Percussão do Brasil ocupa Olinda de 9 a 11 de abril, com programação totalmente gratuita. O evento inédito é dedicado exclusivamente à música percussiva e presta homenagem ao olindense Naná Vasconcelos, um dos maiores nomes da percussão mundial, cujo legado completa dez anos. Cada atração do festival incluirá, em algum momento da apresentação, uma referência à obra do artista.

A programação musical acontece no sábado, dia 11, na Praça do Carmo, no Sítio Histórico de Olinda. O palco receberá artistas locais, nacionais e convidados internacionais, especialmente de regiões onde a percussão ocupa papel de destaque nas expressões culturais. Nos dias 9 e 10 de abril, o festival promove atividades formativas com oficinas e masterclasses conduzidas por músicos e pesquisadores brasileiros e estrangeiros, voltadas para processos criativos ligados à percussão. A participação é gratuita, com inscrições pelo site do evento.

"O Ressonância nasceu do desejo de realizar em Pernambuco um festival dedicado à percussão, ocupando uma lacuna no país com dimensão nacional e internacional. Essa ideia ganhou forma em conversas com Naná Vasconcelos, que sempre me incentivou a levar o projeto adiante", conta Antonio Gutierrez, o Gutie, fundador e curador do festival.

A identidade visual do projeto foi criada pela artista recifense Ianah, a partir de uma obra inédita que evoca o caráter rizomático da percussão na vida humana — das primeiras batidas do coração aos batuques da natureza. A conexão de Ianah com a percussão, especialmente o coco, atravessa sua trajetória artística e se reflete na criação visual do evento.