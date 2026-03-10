Cinema São Luiz terá transmissão do Oscar 2026 neste domingo (15)

A entrada para a exibição no São Luiz será gratuita, mas ainda não foram divulgados detalhes sobre o horário e nem a retirada dos ingressos

O histórico Cinema São Luiz está na contagem regressiva para o Oscar 2026, considerada a maior celebração mundial do cinema, que acontece neste domingo (15). Com quase mil assentos, o espaço receberá uma transmissão especial da cerimônia, promovida pelo Governo de Pernambuco para prestigiar o filme “O Agente Secreto”, rodado no Recife e que tem o local como um de seus cenários.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa chega à premiação concorrendo em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator (Wagner Moura). O Brasil também disputa na categoria Melhor Fotografia com Adolpho Veloso, pelo filme “Sonhos de Trem”.

A entrada para a exibição no São Luiz será gratuita, mas ainda não foram divulgados detalhes sobre o horário e nem a retirada dos ingressos.