'O Agente Secreto' terá exibição gratuita e inclusiva no Teatro do Parque

'O Agente Secreto', filme pernambucano indicado ao Oscar, será exibido com recursos de acessibilidade na terça (10), às 9h30, no Teatro do Parque

Allan Lopes

Publicado: 09/03/2026 às 12:43

Wagner Moura e Tânia Maria em cena do filme

Wagner Moura e Tânia Maria em cena do filme "O Agente Secreto". (Reprodução)

Faltando poucos dias para a cerimônia do Oscar, que acontece no domingo (15), o público recifense terá a oportunidade de conferir na tela grande 'O Agente Secreto', nesta terça-feira (10), às 9h30, no Teatro do Parque, de forma gratuita e com recursos de acessibilidade para todos. A montagem foi rodada na cidade e está no páreo em quatro categorias na maior premiação do cinema, inclusive Melhor Filme.

A sessão é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude e da Fundação de Cultura Cidade do Recife. A iniciativa conta com audiodescrição, interpretação em LIBRAS e legendas descritivas, permitindo que pessoas com deficiência, idosos e o público em geral possam desfrutar do filme juntos. A classificação é 16 anos.

“Garantir acesso à cultura também é uma forma de promover cidadania. Ao realizar uma sessão inclusiva de cinema, com recursos de acessibilidade disponíveis para todos no mesmo ambiente, a Prefeitura do Recife reforça o compromisso de que pessoas com deficiência, pessoas idosas e toda a população possam compartilhar experiências culturais com autonomia, respeito e inclusão”, comentou o secretário municipal de Direitos Humanos e Juventude, Diogo Stanley.

Os beneficiados serão aqueles acompanhados pelos serviços das secretarias de Direitos Humanos e Juventude, de Assistência Social e Combate à Fome, de Saúde e da Rede Compaz. A iniciativa tem parceria com a Vitrine Filmes e a Com Acessibilidade Comunicacional. A classificação indicativa é 16 anos.

Serviço:

Sessão inclusiva do filme O Agente Secreto
Data: Terça-feira (10)
Horário: 9h30
Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Entrada: Gratuita
Classificação indicativa: 16 anos

 

O Agente Secreto , teatro do parque
