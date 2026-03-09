'O Agente Secreto' terá exibição gratuita e inclusiva no Teatro do Parque

'O Agente Secreto', filme pernambucano indicado ao Oscar, será exibido com recursos de acessibilidade na terça (10), às 9h30, no Teatro do Parque

Wagner Moura e Tânia Maria em cena do filme "O Agente Secreto". (Reprodução)

Faltando poucos dias para a cerimônia do Oscar, que acontece no domingo (15), o público recifense terá a oportunidade de conferir na tela grande 'O Agente Secreto', nesta terça-feira (10), às 9h30, no Teatro do Parque, de forma gratuita e com recursos de acessibilidade para todos. A montagem foi rodada na cidade e está no páreo em quatro categorias na maior premiação do cinema, inclusive Melhor Filme.

A sessão é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude e da Fundação de Cultura Cidade do Recife. A iniciativa conta com audiodescrição, interpretação em LIBRAS e legendas descritivas, permitindo que pessoas com deficiência, idosos e o público em geral possam desfrutar do filme juntos. A classificação é 16 anos.

“Garantir acesso à cultura também é uma forma de promover cidadania. Ao realizar uma sessão inclusiva de cinema, com recursos de acessibilidade disponíveis para todos no mesmo ambiente, a Prefeitura do Recife reforça o compromisso de que pessoas com deficiência, pessoas idosas e toda a população possam compartilhar experiências culturais com autonomia, respeito e inclusão”, comentou o secretário municipal de Direitos Humanos e Juventude, Diogo Stanley.

Os beneficiados serão aqueles acompanhados pelos serviços das secretarias de Direitos Humanos e Juventude, de Assistência Social e Combate à Fome, de Saúde e da Rede Compaz. A iniciativa tem parceria com a Vitrine Filmes e a Com Acessibilidade Comunicacional. A classificação indicativa é 16 anos.

Serviço:

Sessão inclusiva do filme O Agente Secreto

Data: Terça-feira (10)

Horário: 9h30

Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Entrada: Gratuita

Classificação indicativa: 16 anos