"O polo cultural do Recife é invejável", diz Adriana Birolli ao voltar à cidade pela 3ª vez com peça

A atriz Adriana Birolli volta ao Recife com o monólogo "NÃO! A Comédia Para Quem Tem Dificuldade de Dizer Não", que terá duas sessões no Teatro do Parque nesta quinta-feira (5) e na sexta (6)

Adriana Birolli volta ao Recife com o espetáculo 'NÃO! A Comédia Para Quem Tem Dificuldade de Dizer Não' (Foto: João Caldas/Divulgação)

Quem nunca murmurou um “sim” quando queria mesmo era gritar “não”? É desse conflito tão íntimo e universal que trata o espetáculo “NÃO! A Comédia Para Quem Tem Dificuldade de Dizer Não”, de volta ao Recife para novas apresentações. Depois de temporadas no Santa Isabel, em 2025, e no Luiz Mendonça, em 2024, o monólogo assinado por Diogo Camargos e protagonizado por Adriana Birolli chega ao Teatro do Parque nesta quinta-feira (5), às 20h, e sexta (6), às 18h. Os ingressos custam entre R$ 80 e R$ 160 e estão disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro durante os dias do espetáculo.

“O polo cultural do Recife é invejável", derrama-se Adriana em entrevista exclusiva ao Diario. A oportunidade de estrear em mais um teatro centenário da capital pernambucana eleva a expectativa da atriz para o reencontro com o caloroso público recifense. “Cada teatro desses que eu piso é um sonho realizado, porque sei que estou pisando na história, em um palco sagrado, que já recebeu inúmeras personalidades e fez parte da construção cultural do nosso país”, afirma a paranaense.

Em mais uma temporada, a protagonista continua tentando desentalar da garganta um "não" que insiste em não sair. Já são 18 anos de terapia nessa luta. Ela não quer ir ao próprio jantar de aniversário, mas se vê cercada por pressões vindas de todos os lados. As mensagens da mãe, da irmã, do namorado e do chefe surgem como pequenos gatilhos para reflexões maiores. A partir desse momento, a plateia é convidada a rir e refletir sobre o que significa colocar limites.

A própria atriz já se viu diante desse dilema ao longo dos mais de 30 anos de carreira e também em situações cotidianas, com amigos e familiares. “Existe uma maturidade tanto no andamento da peça quanto em mim, que vou aprendendo a cada dia com o público. A troca é muito intensa”, revela ela. O impacto também vai além dos aplausos no outro lado do palco. “Recebo muitas mensagens de pessoas que mudaram algo na vida depois de ver a peça. É um privilégio saber que a arte cumpre sua função”, celebra.

Quando encomendou a obra para Diogo Camargos, Adriana destacou a importância do tom cômico como fio condutor da narrativa. A comédia, segundo ela, é o tempero que ajuda a digerir as verdades indigestas. “O público acompanha o sofrimento da personagem, mas, aos poucos, vai se divertindo e se reconhecendo. E esse momento, quando a pessoa ri de si mesma, é um passo enorme”, observa.

Depois de conquistar os palcos, “NÃO!” se prepara para ganhar as telonas. Diogo Camargos já está desenvolvendo o roteiro para a adaptação cinematográfica. Com uma longa trajetória na televisão, onde marcou época como a vilã Isabel, em “Viver a Vida”, e a amorosa Patrícia, em “Fina Estampa”, Adriana Birolli enxerga um potencial promissor na versão audiovisual. “Poderia ser uma série também, porque a questão do ‘não’ não tem fim. Cabe milhões de histórias, em idade e contexto. É um tema muito rico”, conclui.

