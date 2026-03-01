Christiane Torloni homenageia Dennis Carvalho, com quem teve filhos gêmeos: 'Buraco no coração'

"Foi uma pessoa tão importante na minha vida", disse atriz em um vídeo publicado no Instagram

Christiane Torloni e Dennis Carvalho (Reprodução/Redes Sociais)

A atriz Christiane Torloni prestou uma homenagem ao ator e diretor Dennis Carvalho, com quem foi casada por três anos. Dennis morreu neste sábado, 28, aos 78 anos, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi informada.

"Foi uma pessoa tão importante na minha vida", disse ela em um vídeo publicado no Instagram no sábado. "Dennis era um lindo ator e se transformou em um grande diretor. [...] Mais um buraco no coração, mas ele deixa um legado magnífico. Que ele possa inspirar novos atores e novos diretores."

"Missão cumprida, meu amigo. Você vai encontrar pessoas que te amaram muito", completou ela, emocionada.

Christiane e Dennis foram casados entre 1977 e 1980. Juntos, eles tiveram dois filhos gêmeos: Leonardo Carvalho, que, atualmente, é ator, e Guilherme, que morreu aos 12 anos.

Dennis Carvalho é conhecido por grandes sucessos da TV brasileira, como as novelas Vale Tudo e Dancin Days. Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana.