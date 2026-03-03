Mostra Reverbo reúne 25 artistas da música pernambucana para nove shows no Recife em março
Entre 5 e 21 de março, a Caixa Cultural Recife recebe o projeto "Outros Abraços", da Mostra Autoral Reverbo, que terá shows nas quintas, sextas e sábados, sempre às 20h
Publicado: 03/03/2026 às 08:20
(Foto: José de Holanda)
Diferentes trajetórias artísticas e gêneros musicais se preparam para tomar conta da Caixa Cultural Recife em nove apresentações, entre 5 e 21 de março, sempre às quintas, sextas e sábados, às 20h. Promovido pela Mostra Autoral Reverbo, o projeto “Outros Abraços” traz 25 artistas que, em toda a sua diversidade e intensidade autoral, se unem para celebrar suas trocas e apresentá-las ao público. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e começaram a ser vendidos ontem. Novas remessas serão disponibilizadas a cada semana no site do espaço.
Em conversa com o Diario, o compositor e diretor musical do grupo, Juliano Holanda, define a proposta como um recorte de todo o caldeirão criativo no qual todos os integrantes têm mergulhado desde a consolidação da Reverbo, que começou suas atividades em 2016. “Sempre tivemos o desejo de dividir criações, compartilhar composições de forma leve e desprendida de um gênero específico e, conforme nosso trabalho foi se desenvolvendo, passamos a querer materializar tudo isso”, explica.
- Wagner Moura será entrevistado por Jimmy Kimmel nesta quarta (5); saiba como assistir
- Pablo reage a comparações com Bruno Mars após fãs apontarem semelhanças em novo álbum
- BBB 26: Enquete revela quem vai para o Quarto Secreto no Paredão Falso desta terça (3)
- Morre, aos 78 anos, ator e diretor Dennis Carvalho
A produtora cultural Mery Lemos foi idealizadora do projeto, que leva 12 artistas ao palco nas quintas, 13 nas sextas e todos os participantes juntos aos sábados, com os músicos se revezando em apresentações solo ou em dupla. Juliano Holanda aproveita para enfatizar que a proposta valoriza justamente a noção de coletividade e que o grupo é, ao final, mais importante do que as individualidades.
“O ponto principal do nosso trabalho não é nem o show, são os encontros que acontecem fora do palco. A gente participa muito dos discos uns dos outros, compartilhamos experiências, e a Mostra é a interface: é quando a gente leva para as pessoas as coisas que criamos”, revela o artista. “Não divulgamos quem vai estar em cada apresentação exatamente para reforçar que o conjunto é maior do que a soma das partes. Ao longo de todas as nove apresentações, a Reverbo inteira vai passar pelo palco”.
Em cena, os músicos compartilham um violão, reafirmando esse espírito colaborativo, enquanto o cenário remete à sala de estar em que os integrantes compartilham composições e aprendem uns com os outros. “Queremos nos sentir no nosso laboratório criativo e transmitir essa sensação de troca para o público”, acrescenta Juliano.
Além do diretor, os participantes que dão corpo a esse trabalho são Agda, Álefe Passarin, Euzé, Fitti, Flaira Ferro, Gabi da Pele Preta, Gean Ramos, Igor de Carvalho, Isabela Moraes, Joana Terra, Larissa Lisboa, Lucas Torres, Marcello Rangel, Martins, Mazuli, Mayara Pera, Mayra Clara, PC Silva, Revoredo, Rogéria Dera, Sam Silva, Tonfil, Una Menino e Vinícius Barros. “O palco também é nossa casa”, reforça o coletivo.
Ingressos: https://www.caixacultural.gov.br/Paginas/Programacao.aspx?idEvento=4044