Duda Beat volta ao Recife para lançar projeto acústico com proposta intimista
Projeto "Acústico e Tal", da cantora pernambucana Duda Beat, conta com show intimista neste domingo (1º), às 19h, no Teatro RioMar, no Recife
Publicado: 28/02/2026 às 06:00
Cantora recifense Duda Beat (Foto: Joseph Clarkson/Divulgação)
Menos Beat, mais Eduarda. É assim, íntima e pessoal, que Duda Beat volta ao Recife para estrear "Acústico e Tal" neste domingo (1º), às 19h, no Teatro RioMar. O projeto abandona os ornamentos da produção eletrônica que marcou seus últimos lançamentos e entrega as canções em estado bruto, apenas com voz e violão.
Com os últimos ingressos disponíveis, o público ainda pode garantir presença no show, que também terá a participação especial do cantor e compositor Almério. As entradas custam R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no App do RioMar Recife.
- Orquestra Criança Cidadã abre temporada 2026 no Teatro de Santa Isabel
- Com novo single "Jandaias", Academia da Berlinda aposta em estrutura que desafia lógica do streaming
- Novo disco de Lello Bezerra é caldeirão musical recheado de cultura popular pernambucana e pop urbano
- Rock in Rio anuncia Foo Fighters como headliner do segundo dia
Há um mês, era outra Duda Beat que subia ao palco do Vivo Música, no Parque Dona Lindu. Na ocasião, a cantora recifense comandou o pré-carnaval com a turnê dançante “Tara & Tour”, baseada no álbum “Tara & Tal”. Desta vez, ela volta à cidade natal com o mesmo repertório, em outro ritmo.
"É uma felicidade enorme cantar no Recife, ter minha família na plateia, reencontrar amigos e voltar para minha terra maravilhosa”, celebra em entrevista exclusiva ao Diario. Canções marcantes de “Sinto Muito” e “Te Amo Lá Fora”, seus outros dois discos de estúdio, também prometem emocionar em formato acústico.
Em “Mais Ninguém”, por exemplo, a temática de dor, saudade e superação ganha ainda mais força quando embalada pela melodia lenta. “Eu me sinto muito contente com o que eu escrevi e coloquei no mundo. Revisitá-la está sendo muito legal”, adianta. O público recifense também poderá cantar a plenos pulmões outras faixas como “Back to Bad” e “Meu Coração”. “É a minha história, a minha canção, escrita no íntimo. Por isso é tão bonito compartilhar esse show”, explica Duda.
Para tornar a noite ainda mais especial, ela convidou o pernambucano Almério. “Já tivemos outros encontros maravilhosos. É um artista que admiro e acho necessário”, diz a cantora, que mantém segredo sobre a música escolhida para o dueto. “Não vou dar spoiler, mas será uma grande responsabilidade cantar, porque a outra pessoa que a interpreta é uma mulher maravilhosa, de quem sou muito fã”, revela, o bastante para aguçar a curiosidade de quem estará na plateia.