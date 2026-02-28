° / °
Duda Beat volta ao Recife para lançar projeto acústico com proposta intimista

Projeto "Acústico e Tal", da cantora pernambucana Duda Beat, conta com show intimista neste domingo (1º), às 19h, no Teatro RioMar, no Recife

Allan Lopes

Publicado: 28/02/2026 às 06:00

Cantora recifense Duda Beat/Foto: Joseph Clarkson/Divulgação

Menos Beat, mais Eduarda. É assim, íntima e pessoal, que Duda Beat volta ao Recife para estrear "Acústico e Tal" neste domingo (1º), às 19h, no Teatro RioMar. O projeto abandona os ornamentos da produção eletrônica que marcou seus últimos lançamentos e entrega as canções em estado bruto, apenas com voz e violão.

Com os últimos ingressos disponíveis, o público ainda pode garantir presença no show, que também terá a participação especial do cantor e compositor Almério. As entradas custam R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira), à venda no App do RioMar Recife.

Há um mês, era outra Duda Beat que subia ao palco do Vivo Música, no Parque Dona Lindu. Na ocasião, a cantora recifense comandou o pré-carnaval com a turnê dançante “Tara & Tour”, baseada no álbum “Tara & Tal”. Desta vez, ela volta à cidade natal com o mesmo repertório, em outro ritmo.

"É uma felicidade enorme cantar no Recife, ter minha família na plateia, reencontrar amigos e voltar para minha terra maravilhosa”, celebra em entrevista exclusiva ao Diario. Canções marcantes de “Sinto Muito” e “Te Amo Lá Fora”, seus outros dois discos de estúdio, também prometem emocionar em formato acústico.

Acompanhada apenas pelo violão, Duda Beat entrega apresentação mais crua - Foto: Emily Colona/Divulgação
Em “Mais Ninguém”, por exemplo, a temática de dor, saudade e superação ganha ainda mais força quando embalada pela melodia lenta. “Eu me sinto muito contente com o que eu escrevi e coloquei no mundo. Revisitá-la está sendo muito legal”, adianta. O público recifense também poderá cantar a plenos pulmões outras faixas como “Back to Bad” e “Meu Coração”. “É a minha história, a minha canção, escrita no íntimo. Por isso é tão bonito compartilhar esse show”, explica Duda.

Para tornar a noite ainda mais especial, ela convidou o pernambucano Almério. “Já tivemos outros encontros maravilhosos. É um artista que admiro e acho necessário”, diz a cantora, que mantém segredo sobre a música escolhida para o dueto. “Não vou dar spoiler, mas será uma grande responsabilidade cantar, porque a outra pessoa que a interpreta é uma mulher maravilhosa, de quem sou muito fã”, revela, o bastante para aguçar a curiosidade de quem estará na plateia.

