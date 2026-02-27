Orquestra Criança Cidadã abre temporada 2026 no Teatro de Santa Isabel

Concerto de abertura da temporada 2026 acontece no Teatro de Santa Isabel com entrada franca e repertório que mescla clássicos europeus e música brasileira

A Orquestra Criança Cidadã é um projeto social da Associação Beneficente Criança Cidadã. Foto: Leandro Lima/Divulgação ()

O Teatro de Santa Isabel será palco, no dia 31 de março, às 20h, da abertura oficial da temporada da Orquestra Criança Cidadã. O público poderá conferir o resultado de mais um ciclo de dedicação e aprendizado dos jovens músicos do projeto, que apresentam um repertório plural e instigante.

A entrada é gratuita e aberta a todos. Os ingressos devem ser retirados presencialmente na bilheteria do teatro, com uma hora de antecedência.

Sob a regência do maestro Jadson Dias, o repertório apresenta obras de gigantes da música erudita, como Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. A programação também inclui a peça “Homenagem a Sivuca”, do compositor brasileiro Nilson Lopes, que celebra a diversidade da música nacional e presta tributo ao legado do multi-instrumentista paraibano.

O maestro Jadson Dias destaca a importância simbólica da abertura da temporada: “Iniciar o ano com um repertório que conecta os grandes nomes da música de concerto a uma justa homenagem à cultura brasileira é algo muito especial. A gente espera proporcionar ao público uma noite emocionante e mostrar o quanto nossos jovens músicos evoluíram e se dedicaram nesse novo ciclo”.

A programação completa da Orquestra Criança Cidadã para 2025 pode ser conferida no site oficial do projeto.

