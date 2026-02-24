Lollapalooza Brasil 2026: confira a grade completa de shows

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lorde e Skrillex estão entre os headliners do Lollapalooza 2026; confira os horários de cada show no Autódromo de Interlagos

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan e Lorde foram confirmados no Lollapalooza 2026 (Divulgação)

O Lollapalooza Brasil disponibilizou nesta terça-feira (24) a programação completa da edição de 2026, com a divisão por palcos e os horários de todas as apresentações. Serão mais de 70 atrações nacionais e internacionais no Autódromo de Interlagos entre os dias 20, 21 e 22 de março. Os portões serão abertos às 11h, com início dos shows marcado para o meio-dia.

As informações já podem ser acessadas por meio do aplicativo oficial do evento, disponível para download na Google Play Store e na Apple Store. Na plataforma, o público pode criar agendas personalizadas e planejar a experiência nos três dias de festival.

Confira os destaques de cada dia:

Sexta-feira, 20 de março

A abertura do festival acontece no Palco Perry's by Fiat com a apresentação de Camila Jun. No Palco Budweiser, Stefanie dá início à programação, seguida por Negra Li. A sequência do dia inclui Blood Orange e Doechii antes do show de Sabrina Carpenter, que encerra a noite no local. O Palco Samsung recebe as performances de Interpol e Deftones, responsável por fechar o espaço. No Flying Fish, Edson Gomes apresenta seu repertório de reggae brasileiro. A primeira noite termina com Kygo no Perry's by Fiat.

Sábado, 21 de março

O segundo dia reserva momentos aguardados pelo público. Marina e Lewis Capaldi se apresentam no Palco Budweiser antes de Chappell Roan, que faz sua estreia no Brasil e encerra a programação do palco. No Palco Samsung, a banda Foto em Grupo estreia no festival, seguida por Cypress Hill, enquanto Skrillex assume o último show do espaço. O Flying Fish recebe o grupo de k-pop RIIZE, marcando a primeira participação do gênero no Lollapalooza Brasil. A programação eletrônica do dia termina com Brutalismus 3000 no Perry's by Fiat.

Domingo, 22 de março

O encerramento do festival traz Djo e Turnstile no Palco Budweiser antes da apresentação de Tyler, The Creator, que fecha a programação do local. No Palco Samsung, Lorde assume a posição de headliner. O Flying Fish tem como última atração o grupo KATSEYE. Ao longo do dia, o Perry's by Fiat reúne nomes da música eletrônica, com sets de RØZ, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U e Peggy Gou, que encerra o Lollapalooza Brasil 2026 no Autódromo de Interlagos.



