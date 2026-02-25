Clássico "São Paulo Sociedade Anônima" ganha sessão debate nesta quinta-feira (26), no Recife
Filme "São Paulo Sociedade Anônima" foi dirigido por Luiz Sergio Person e está sendo relançado em cópia restaurada em 4K
Publicado: 25/02/2026 às 18:48
(Divulgação)
O clássico brasileiro "São Paulo Sociedade Anônima", de Luiz Sergio Person, está voltando aos cinemas através da Sessão Vitrine Petrobras. No Recife, haverá nesta quinta-feira (26) de relançamento uma sessão com debate no Cinema da Fundação (Derby), às 19h30, com a presença de Marina Person, atriz, cineasta e apresentadora e filha do realizador do filme. A conversa será mediada pelo cineasta Fábio Leal.
Protagonizado por Walmor Chagas, Eva Wilma, Otelo Zeloni, Ana Esmeralda e Darlene Glória, o filme acompanha Carlos (Chagas), um jovem da classe média paulistana que tenta encontrar sentido em meio à alienação do trabalho e à mecanização da vida moderna.
A restauração foi realizada em parceria entre a Lauper Films, a Cinemateca Brasileira e a Cineteca di Bologna, com apoio da The Film Foundation e da Hobson Lucas Family Foundation, e teve estreia mundial no festival Il Cinema Ritrovato, na Itália, evento dedicado à preservação de clássicos do cinema mundial.