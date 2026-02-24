Maestro Forró recebe título de Doutor Honoris Causa

Maestro Forró é regente da Orquestra Popular da Bomba do Hemetério (Elvio Luiz/Divulgação)

Francisco Amâncio da Silva, conhecido como Maestro Forró, vai receber o título de Doutor Honoris Causa, concedido pela Uninassau. A sessão solene será nesta sexta-feira (27), às 16h, no auditório Capiba, localizado no bloco C da Instituição de Ensino Superior (IES).

Na mesma ocasião, haverá as entregas das Comendas Maurício de Nassau para o Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante de Nazaré da Mata e o Bloco das Ilusões. As honrarias são entregues pelo CEO da Ser Educacional - mantenedora da Uninassau -, Jânyo Diniz, e pelo reitor da instituição no Recife, Gleison Albuquerque.

"O Maestro preserva a nossa história e leva o nome de Pernambuco com excelência para todos os lugares. Para nós é um orgulho celebrar uma trajetória que une talento, dedicação e amor às nossas raízes. Além disso, homenagear o Maracatu de Baque Solto Estrela Brilhante de Nazaré da Mata e o Bloco das Ilusões reforça nosso compromisso em valorizar quem mantém viva a chama do nosso Carnaval", pontua Albuquerque.

Nascido no Recife em 14 de outubro de 1974, Forró é regente da Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, bairro da Zona Norte que ele ajudou ter destaque na cultura. Ele ganhou esse apelido quando ainda era aluno de música na Escola Dom Vital.

O Maestro Forró acumula importantes reconhecimentos, como a Ordem do Mérito Cultural, a Medalha do Mérito da Câmara Municipal do Recife e a Láurea de Mérito Cultural. Ele também é Membro imortal da Academia Pernambucana de Música, educador e fundador da Escola Comunitária de Música da Bomba do Hemetério (Ecom-BH) e já foi homenageado pelos Bonecos Gigantes de Olinda, pelo Homem da Meia-Noite e pelo Carnaval do Recife.

O Doutor Honoris Causa é concedido a personalidades que se destacam em suas atividades em prol da sociedade, da Cultura, da Educação, das Ciências, do Empreendedorismo, das Letras e das Artes ou que tenham prestado relevantes serviços à humanidade, à região ou ao país.