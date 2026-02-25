Parque de Apipucos inaugura programação de cinema gratuita de quarta a domingo

Espaço ao ar livre transforma parte do parque em sala de cinema e área de convivência cultural; programação conta com filmes pernambucanos e mostras especiais

(Doc 'Manguebeat' é um dos filmes da programação da semana inaugural)

O Parque de Apipucos vai receber, a partir de hoje, uma iniciativa que promete combinar exibição com o próprio uso diário do equipamento público. Trata-se do Cine-Apipucos, proposta operada pela Viva Brasil (responsável pela concessão dos parques da Prefeitura do Recife), que vai reunir produções sobretudo do cinema pernambucano e brasileiro.

A consultoria da curadoria é do crítico Luiz Joaquim, programador do Cinema da Fundação Joaquim Nabuco. “Eu achei incrível e instigante poder colaborar com esse projeto, que é uma proposta muito diferente da que eu faço no dia a dia na Fundação. A ideia essencial é usarmos a cultura e o cinema como ferramenta de reflexão, sim, mas prioritariamente como um espaço de alegria, de encontro e de prazer através do audiovisual”, compartilha ao Diario.

A programação funcionará de quarta a domingo — a partir das 19h30 durante a semana, e a partir das 16h30 durante os fins de semana. O filme de hoje será a comédia “Morte e Vida Madalena”, de Guto Parente; na quinta, o documentário “Frevo Michiles”, de Helder Lopes; na sexta, o drama “Azougue Nazaré”, de Tiago Melo; o sábado, o documentário musical “Manguebeat”, de Jura Capela; e, no domingo, os curtas “A Menina do Algodão”, “Vinil Verde”, “Recife Frio” e “Noite de Sexta”, “Manhã de Sábado”, de Kleber Mendonça Filho.

“Precisamos pensar em uma programação para toda a família. Foi um desafio agregar qualidade estética com esse gancho de ser popular e abrangente para todas as pessoas”, acrescenta Luiz.

“A missão da Viva é trazer impacto positivo para as cidades através de programações gratuitas, como feirinhas e atividades abertas. Agora estamos investindo no primeiro cinema gratuito e ao ar livre de Pernambuco”, destaca Mirella Martins, diretora de marketing e programação do Viva Brasil, que revela ainda que o local deve ser mais um espaço para assistir a “O Agente Secreto” no Oscar, dia 15 de março. “Estamos nessa expectativa de trazer, ao ar livre, de ser a casa da torcida pelo filme aqui em Pernambuco”, projeta.

