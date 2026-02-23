Morre o cineasta pernambucano Sérgio Oliveira, aos 65 anos

Natural de Caruaru, o diretor e roteirista Sérgio Oliveira era um dos donos da Aroma Filmes, junto com a esposa e também cineasta Renata Pinheiro

(Divulgação)

Morreu na manhã desta segunda-feira (23) o cineasta caruaruense Sérgio Oliveira, que faria 66 anos no dia 3 de março. O diretor e roteirista era reconhecido pela colaboração (especialmente no roteiro e na produção) com a sua esposa, a também diretora pernambucana Renata Pinheiro, em filmes como "Açúcar", "Carro Rei" e "Lispectorante".

Ele assinou ainda a direção de filmes como "Estradeiros", documentário que marcou sua estreia em longa-metragem, e "Super Orquestra Arcoverdense de Ritmos Americanos", além de ter escrito o longa "Sangue Azul", do pernambucano Lírio Ferreira.