Xangai celebra 50 anos de carreira em show no Teatro do Parque

Voz marcante do sertão baiano, artista apresenta repertório que mistura coco, baião e xaxado no dia 18 de abril, no Recife

Poeta, cantador e compositor baiano Xangai (Foto: Diego Marcel/Divulgação)

O cantador, compositor, violeiro e gestor cultural Xangai sobe ao palco do Teatro do Parque no dia 18 de abril, às 20h, para apresentar o show Cantoria com Vida. Aos 77 anos de idade e 50 de carreira — completados desde o lançamento de seu primeiro álbum —, o artista baiano segue firme como um verdadeiro “arteiro”, expressão que usa para definir seu ofício de artesão da palavra, do canto e da tradição. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores entre R$ 160 e R$ 80 (meia).

Nascido Eugênio Avelino no sertão da Bahia, Xangai construiu uma carreira marcada pela independência e pela valorização das sonoridades nordestinas. Com mais de 20 discos gravados, sua obra mistura coco, baião, xaxado, xote e toada com autenticidade. Entre os trabalhos de destaque estão os álbuns Cantoria 1 e 2 (com Elomar, Geraldo Azevedo e Vital Farias), Cantoria de Festa (Prêmio Sharp) e Nóis é Jeca Mais é Jóia (com Juraildes da Cruz).

Reconhecido com os prêmios Chiquinha Gonzaga, Sharp e Prêmio da Música Brasileira, Xangai é considerado uma das vozes mais expressivas do sertão. Atuou no cinema e na TV, como na novela Velho Chico (Rede Globo, 2016), e também na gestão cultural, à frente da Secretaria de Cultura de Vitória da Conquista (BA).

O show ainda terá participação especial do violonista e cantador paraibano João Farias. Filho de Vital Farias, ele une a técnica do violão erudito à alma da música nordestina, trazendo em sua arte a memória afetiva do sertão profundo.

SERVIÇO

Xangai no show “Cantoria com Vida”

Dia 18 de abril de 2026, às 20h

Teatro do Parque: Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Informações: (81) 99488-6833

Ingressos à venda na Sympla:

R$ 160 e R$ 80 (meia)

