Banda Lostalgia e Lili Trindade abrem temporada 2026 do Projeto Seis e Meia no Recife

No dia 13 de março, Banda Lostalgia e Lili Trindade se apresentam no Teatro do Parque, no Recife, para celebrar os 30 anos do Projeto Seis e Meia

Banda Lostalgia e Lili Trindade são atrações da primeira noite do Projeto Seis e Meia em 2026 (Divulgação)

A temporada 2026 do Projeto Seis e Meia será inaugurada com uma programação especial no dia 13 de março, no Teatro do Parque. A edição de retorno do projeto, que há três décadas se dedica à valorização da música brasileira e ao fortalecimento do vínculo com o público do Recife, terá como atrações a Banda Lostalgia, no show principal, e a cantora Lili Trindade, responsável pela abertura da noite.

Com origem em Imperatriz, no Maranhão, a Lostalgia foi formada em 2013 e construiu sua identidade a partir da recriação de clássicos da música brasileira. Sob a liderança do vocalista e guitarrista Alysson Fernandes, o grupo também investe em repertório autoral, com composições que transitam entre a MPB e a canção popular contemporânea.

No palco do Seis e Meia, a banda aposta em um repertório de viés retrô, que inclui sucessos de artistas como Roberto Carlos, The Fevers, Reginaldo Rossi, Raul Seixas e Tracy Chapman, além de músicas próprias, como Faz Tanto Tempo e A Vizinha.

A abertura da noite fica por conta de Lili Trindade, cantora pernambucana que ganhou projeção em todo o norte e nordeste como vocalista da banda Forró Chicote. Conhecida por seu carisma contagiante, comandou diversos blocos de rua, festas de carnaval e grandes bailes. Alegria e autenticidade fazem da cantora um destaque por onde passa. No palco, passeia por diversos ritmos e sucessos, honrando o título de “camaleônica”.

Os ingressos para a primeira edição do ano do Projeto Seis e Meia estão disponíveis online via Sympla, na Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista) e também poderão ser adquiridos na bilheteria do teatro no dia da apresentação. As entradas variam de R$ 75 a R$ 150.

SERVIÇO

Banda Lostalgia no Projeto Seis e Meia

Abertura: Lili Trindade

Data: Sexta 13 de março de 2026, às 18h30.

Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife - PE

Ingressos: R$ 75,00 (meia-entrada), R$ 110,00 + 1 kg de alimento não perecível (ingresso social), R$ 150,00 (inteira).

Os lugares não são marcados, sendo ocupados por ordem de chegada.

Vendas: Online via Sympla e presencial na Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista).

Link de vendas: Sympla (clique aqui)