João Gomes diz que Drilha de São João busca despertar espírito junino desde cedo

Em entrevista coletiva concedida antes de sua Drilha de São João, João Gomes e convidados falaram sobre o papel do evento para fortalecer as festas juninas de Pernambuco

João Gomes deu entrevista coletiva antes de se apresentar em sua Drilha de São João, no Recife. (Francisco Silva/DP Foto)

Quatro dias após o fim do Carnaval, a folia segue no Recife, mas em um ritmo diferente: o forró. Sob o comando do cantor pernambucano João Gomes, a "Drilha São João Gomes", percorrerá a Rua da Aurora, no centro da capital, neste domingo (22), antecipando o clima de São João para os foliões.

Pouco antes de seguir para o trio que puxará ao som de muito forró, João Gomes contou o porquê da drilha ser dias depois do encerramento do Carnaval 2026. Para ele, a ideia é que a festa venha para cativar desde cedo o espírito da festa junina.

“O Carnaval aqui é mágico, mas a gente que é forrozeiro se prepara muito para o São João. Então, é bom começar a falar logo cedo e cativar algo bom aqui em casa, aqui no Recife, porque eu sei que muita gente gosta daqui e gosta de festejar. Então, que a gente possa entregar essa folia para a galera”, afirmou ele.

Além do cantor, participam da drilha Zé Vaqueiro, Dorgival Dantas, Mestrinho e Ruan Vaqueirinho. Segundo João Gomes, o MC Don Juan também estava confirmado para participar, mas adoeceu e não se juntará ao grupo.

*Matéria em atualização

