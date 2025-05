Humberto Gessinger traz turnê Acústicos Engenheiros do Hawaii ao Classic Hall

/Divulgação

O cantor e compositor Humberto Gessinger se apresenta no Classic Hall no dia 22 de agosto, com a turnê Acústicos Engenheiros do Hawaii. Os ingressos já estão a venda na bilheteria do Classic Hall e no site Acesso Ticket.

O show, que traz o músico em um formato intimista e desplugado, irá revisitar os álbuns Acústico Engenheiros do Hawaii e Acústico Novos Horizontes, dois marcos na carreira de Gessinger.

O público poderá relembrar grandes sucessos como O Papa é Pop, Era um Garoto Que Como Eu Amava Os Beatles e os Rolling Stones, além de hits consagrados como Toda Forma de Poder e Piano Bar. A turnê promete uma noite especial, com os clássicos da banda repaginados para uma nova experiência sonora.