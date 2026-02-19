'Mais que merecido', diz Virginia Fonseca sobre vitória da Viradouro no Rio

Virginia enfrentou problemas com o figurino durante desfile na Grande Rio e reconheceu que a Viradouro merecia a vitória.

Virginia Fonseca estreou como rainha de bateria da Grande Rio (Reprodução/Redes sociais )

Depois da divulgação das notas do Grupo Especial, na tarde dessa quarta-feira, 18, Virginia Fonseca comentou pela primeira vez o resultado do Carnaval do Rio de Janeiro. Em sua estreia como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, a escola terminou na oitava colocação.

Ao deixar a Cidade do Samba, a empresária gravou vídeos e fez questão de parabenizar a campeã, Unidos do Viradouro. "Não levamos, mas foi mais que merecido. Estava tudo lindo", afirmou. Ela também elogiou o samba-enredo e destacou a força da apresentação da escola vencedora.

Virginia dedicou parte dos elogios a Mestre Ciça, figura central no desfile da Viradouro. Com mais de cinco décadas de trajetória no Carnaval, o diretor de bateria foi homenageado pela agremiação e protagonizou momentos marcantes na avenida, incluindo uma releitura de sua apresentação histórica de 2007 à frente da bateria Furacão Vermelho e Branco.

Estreia intensa na Sapucaí

A passagem de Virginia pela Marquês de Sapucaí foi cercada de expectativa e alguns imprevistos. Durante o desfile, parte da fantasia chegou a se soltar enquanto ela sambava, mas a situação foi contornada sem comprometer a apresentação.

O figurino também chamou atenção pelo luxo e pelo costeiro de aproximadamente 15 quilos. Antes do Módulo 4, a peça foi retirada segundo a própria influenciadora, a mudança já estava prevista para valorizar os efeitos de LED da fantasia.

Promessa para 2027

Mesmo fora do Desfile das Campeãs, Virginia garantiu que permanece no posto no próximo ano. "Valeu a pena viver cada segundo. Em 2027 seguimos firmes", declarou.

