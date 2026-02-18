Daniel Radcliffe diz que conversa com Emma Watson e Rupert Grint sobre reboot de "Harry Potter"

Astro da franquia original revela que ele, Rupert Grint e Emma Watson trocam mensagens sobre o reboot de "Harry Potter" e querem acolher os atores da nova série

Rupert Grint, Daniel Radcliffe e Emma Watson na premiere de "Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2" (Foto: Stephen Lovekin/Getty Images via AFP)

Daniel Radcliffe comentou sobre a nova série de Harry Potter, produzida pela HBO Max, e afirmou acreditar que o próximo intérprete do bruxo pode superar seu desempenho no papel.

Em entrevista à revista People, o ator disse que ele, Rupert Grint e Emma Watson têm conversado enquanto o projeto avança e destacou o sentimento de acompanhar uma nova geração iniciando a trajetória que eles viveram no cinema.

Segundo Radcliffe, o trio tem trocado mensagens sobre como é "surreal" ver outras pessoas começando a mesma jornada tantos anos depois. Apesar de não terem mantido "muita comunicação sobre a série especificamente", o ator afirmou que existe uma compreensão compartilhada entre eles sobre o momento.

Radcliffe também comentou que, ao ver fotos dos novos atores, a reação imediata dele e dos colegas é de querer acolhê-los. "Você só quer pegar essas crianças e abraçar", afirmou o ator.

Olhar diferente

Durante a entrevista, Radcliffe refletiu sobre como sua visão mudou ao longo dos anos. Ele disse que, quando tinha 11 anos, acreditava naturalmente estar pronto para assumir aquele trabalho. No entanto, agora, como adulto, afirma enxergar o desafio de forma diferente.

"Quando você tem 11 anos e está fazendo algo, pensa: 'Claro que sou velho o suficiente para isso, sou o mais velho que já fui'. Mas agora, quando encontro crianças de 11 anos, penso: 'Nossa, isso parece insano'", declarou.

O ator ainda ressaltou que, hoje, admira mais a postura dos pais durante o processo de gravações e disse que reconhece a dimensão da responsabilidade envolvida. Segundo ele, os três protagonistas cresceram praticamente dentro do set de filmagens, já que permaneceram na franquia por cerca de dez anos.

Novos intérpretes já foram escolhidos

Na nova versão de Harry Potter, Dominic McLaughlin interpretará Harry Potter, Alastair Stout será Ron Weasley e Arabella Stanton dará vida a Hermione Granger.

A série, que será um reboot da franquia cinematográfica e também uma nova adaptação dos livros de J.K. Rowling, tem previsão de estreia para 2027. A proposta é adaptar um livro por temporada, com mais espaço para desenvolver tramas e detalhes da obra original.

Além do novo trio principal, a produção também contará com um elenco de atores veteranos. Entre os nomes anunciados estão John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost e Warwick Davis.

A série terá como showrunner Francisca Gardiner, profissional ligada a produções como Succession, Killing Eve: Dupla Obsessão e His Dark Materials.

