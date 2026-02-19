Tiago West, referência da arte contemporânea do Recife, morre aos 40 anos

Poeta visual Tiago West misturava poesia e imagem em suas obras (Foto: Reprodução/Instagram)

O poeta visual Tiago West morreu na noite desta quarta-feira (18), aos 40 anos. Baiano radicado no Recife desde a infância, ele era um dos nomes de destaque da arte contemporânea pernambucana, conhecido por mesclar texto e imagem em trabalhos sobre política, afeto e o cotidiano urbano. O velório e o enterro devem ocorrer no Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, com previsão de início a partir das 15h30.

Segundo informações compartilhadas pela família nas redes sociais, Tiago estava em casa descansando na noite de quarta-feira (18) quando, por volta das 23h30, passou mal. Ele chegou sozinho a uma unidade médica particular, mas desmaiou cerca de três minutos antes de chegar ao hospital. O motorista de aplicativo que o levou relatou à família que o artista estava lúcido ao entrar no veículo.

Ainda segundo familiares, a equipe médica realizou manobras de reanimação por 45 minutos, mas ele não resistiu. O óbito foi diagnosticado como parada cardiorrespiratória, mas a causa oficial ainda depende da autópsia final do Instituto Médico Legal (IML), que está sendo aguardada pela família.

O interesse de Tiago West pela poesia começou cedo, ainda criança, quando descobriu a escrita como forma de expressão. Passou pela Literatura sem concluir a graduação, mas encontrou no curso de Música, e no convívio com artistas plásticos, designers e arquitetos, o caminho para sua linguagem visual. Essa mistura de referências resultou em uma produção marcadamente pernambucana, que começou a ter mais reconhecimento após 2017, quando Tiago passou a vender suas obras pela internet.

Em meio à partida repentina do artista, a família tenta assimilar a perda. "O coração está dilacerado", desabafa Rafael West, um dos três irmãos de Tiago, através do comunicado compartilhado nas redes sociais. Além dele, os outros dois irmãos, pais e sobrinhos vivem o luto. "Tinha muitos amigos e sempre foi muito amado. Um artista incrível", completa Rafael.



Nota da prefeitura

A Prefeitura do Recife emitiu uma nota de pesar pela morte de Tiago West, na qual expressa solidariedade à família e amigos, mas também celebra o legado artístico deixado por ele.

É com surpresa e tristeza que recebemos a notícia do falecimento do artista visual Tiago West, referência de sua geração. Deixa para a cidade do Recife, através de sua meteórica e brilhante passagem pela vida, um legado imortal através de suas obras em que palavra e imagem se irmanam, levando o espectador aos mais variados sentimentos. Do riso à reflexão, as telas de West sempre foram o diálogo necessário e insubstituível na cidade do Recife.