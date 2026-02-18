Vídeo: estreia de Virginia como rainha de bateria é marcada por vaias e problemas com figurino

O anúncio oficial do posto ocupado pela influenciadora provocou vaias de parte do público presente

Virginia Fonseca estreou como rainha de bateria da Grande Rio (Reprodução/Redes sociais )

A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio foi marcada por tensão e imprevistos na noite desta terça-feira (17), durante o desfile da escola no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

O anúncio oficial do posto ocupado pela influenciadora provocou vaias de parte do público presente. A reação ocorreu no momento em que um integrante da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) fazia a leitura da ficha técnica da agremiação, citando o nome de Virginia.

A chegada da apresentadora ao Setor 1 também foi cercada de tumulto. Diante do grande número de curiosos, desfilantes e espectadores, ela precisou atravessar o local escoltada por seguranças.

A influenciadora também enfrentou dificuldades com o figurino em sua primeira passagem pela Avenida. O costeiro, com cerca de 12 quilos, precisou ser retirado após ela relatar dores. Durante o desfile, o tapa-sexo também apresentou problemas de fixação, chegando a descolar, o que interferiu em sua evolução à frente da bateria.

Antes de entrar na Avenida, a influenciadora já havia comentado as falhas no figurino durante uma transmissão ao vivo. Segundo ela, o peso da fantasia fez com que a parte inferior do maiô cedesse, causando desconforto.

“Falei: ‘Não dá, teve que fazer tudo de novo”, contou. Como alternativa, explicou que a equipe reforçaria a sustentação da peça. “Nós vamos colar hoje. Vamos colocar uma fita”, disse.