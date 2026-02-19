Rubens Santos: conheça o ator que está em todos os últimos cinco filmes de Kleber Mendonça Filho

Presente em todos os filmes de Kleber Mendonça Filho desde 'O Som ao Redor' até 'O Agente Secreto', Rubens Santos revela ao Diario como surgiu sua parceria com o diretor

Ator vai estar na segunda temporada de 'Cidade de Deus: A Luta Não Para' (Foto: Ezequiel Santana)

Não estava nos planos de Rubens Santos se tornar rosto reconhecível de uma das mais célebres filmografias brasileiras, mas agora isso já está mais do que consolidado — e por ele abraçado. O ator pernambucano, que começou no teatro em Igarassu, pode ser considerado uma assinatura do cinema de Kleber Mendonça Filho, estreando em “O Som ao Redor” e marcando presença em todos os longas do diretor desde então: “Aquarius”, “Bacurau”, “Retratos Fantasmas” e também no multi-indicado ao Oscar “O Agente Secreto”, em que dá as caras entregando as edições do Diario de Pernambuco nas quais são feitas as primeiras menções à famosa Perna Cabeluda.

“Quando fiz o teste para O Som ao Redor, já foi muito importante para mim por ter sido minha estreia no cinema. Um tempo depois, quando ele foi lançado, o pessoal pirou: ‘Como assim você fez um filme de Kleber Mendonça Filho ?’ Foi aí que eu entendi a dimensão daquilo”, revela Rubens, em entrevista exclusiva ao Diario. No longa em questão, ele atua em uma icônica cena em que arranha o carro de uma moradora com uma chave. “Originalmente, a minha pretensão era ser humorista, não corria tanto para o lado do audiovisual, mas, com esse filme e essa cena, tudo mudou”.

O dado curioso que o ator relembra é que a primeira pessoa a observar que ele se tornou uma parte indivisível do elenco escalado por Kleber foi o diretor de arte Thales Junqueira. “Estávamos em uma gravação quando ele parou e disse assim: “Só há sete ou oito pessoas que estão trabalhando nessa equipe desde ‘O Som ao Redor’ e, entre os atores, só existe um’, e eu fiquei extremamente orgulhoso”. Em “Retratos Fantasmas”, o artista deixa sua marca na cena de encerramento do filme como um motorista de Uber que literalmente desaparece.

Ao longo dos últimos anos, Rubens Santos trabalhou com outros grandes diretores também, como Anna Muylaert, em “A Melhor Mãe do Mundo”; Marcelo Lordello, em “Paterno”; e Sérgio Machado, na série “Maria e o Cangaço”. “O teatro foi e é absolutamente importante na minha formação de artista, mas é impressionante como acabei me descobrindo realmente como um ator de cinema com todos esses trabalhos”, destaca ele. “Quando vejo uma pessoa como Dona Tânia se tornando uma grande estrela, fico feliz demais, porque me lembro justamente da minha primeira participação no cinema e de como aquilo me fez sentir”.

Desde Bacurau — em que Rubens abre o filme trazendo o caminhão-pipa até a cidade-título junto com a personagem de Bárbara Colen —, ele vem participando dos filmes de Kleber Mendonça por meio de convites pessoais, não mais por meio de testes. Para “O Agente Secreto”, estava previsto inicialmente outro papel, em um núcleo que acabou sendo cortado na versão final do roteiro, mas a pequena participação, inserida no conjunto da prestigiada obra do realizador recifense, já cria expectativas para que, em um projeto futuro, o ator consiga um tempo de tela ainda maior.

“Todos os personagens, em todos os filmes de Kleber, com mais ou menos tempo, deixam sempre uma marca fortíssima. Acho que isso pode ser atribuído a mim, por exemplo, já que boa parte dos meus trabalhos veio justamente a partir dessa parceria tão especial”, conta. “Tenho vários diretores com quem quero trabalhar nos próximos anos; um deles é Karim Aïnouz, por exemplo. Mas essa parceria com Kleber, seja para que papel for, quero manter para o resto da vida”, projeta Rubens.

