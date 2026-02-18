Assim como Wagner e Kleber concorrem na temporada de premiações com O Agente Secreto, o mexicano atualmente promove Frankenstein

Diretor Guillermo Del Toro recebe visita de Kleber Mendonça e Wagner Moura (Reprodução/Redes sociais)

Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura visitaram o diretor mexicano Guillermo Del Toro em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste mês de fevereiro. As fotos do encontro foram compartilhadas por Mendonça no Instagram nesta quarta-feira, 18. Em uma das imagens, Del Toro mostra um protótipo de sua premiada animação em stop-motion Pinóquio por Guillermo del Toro (2022).

"Visita a Del Toro. Obrigado ao grande cineasta e criador de imagens Guillermo del Toro. Grato pela sua generosidade e pelo seu Cinema", escreveu Kleber na legenda.

O diretor brasileiro também publicou as fotos no X (antigo Twitter). "Obrigado meu querido Guillermo. Obrigado por compartilhar suas imagens. Grande cineasta e grande pessoa", escreveu. Na rede social, Del Toro respondeu: "Uma honra, e desejando tudo de bom para o tremendo Agente Secreto!".

Assim como Wagner e Kleber concorrem na temporada de premiações com O Agente Secreto, o mexicano atualmente promove Frankenstein. Ambos concorrem na categoria de Melhor Filme do Oscar 2026. O remake de Del Toro, com produção da Netflix, recebeu nove indicações ao prêmio, enquanto o filme brasileiro recebeu quatro. A cerimônia será em 15 de março.

Nome celebrado do cinema fantástico e vencedor do Oscar de Melhor Direção em 2018 por A Forma da Água, o diretor, roteirista e produtor mexicano também está por trás de filmes como Hellboy (2004), O Labirinto do Fauno (2006), Círculo de Fogo (2013) e O Beco do Pesadelo (2021).