Idoso é morto a facadas ao tentar impedir invasão de criminoso na sua residência no Agreste de Pernambuco

O crime aconteceu na manhã de terça-feira (10), em Palmeirina; um suspeito foi preso na cidade de Correntes

Publicado: 12/02/2026 às 12:28

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo a homicídio consumado/Foto: PCPE/Divulgação

Um idoso de 67 anos foi morto a facadas ao tentar impedir que criminosos invadissem sua casa na manhã de terça-feira (10), em Palmeirina, no Agreste de Pernambuco.


De acordo com as informações, a vítima identificada como Severino Joaquim da Silva, estava em casa quando criminosos chegaram na residência. Ao tentar impedir a entrada dos criminosos, a vítima foi atingida por golpes de faca.


Segundo as informações, Severino chegou a ser socorrido para um hospital local. Em seguida, foi transferido para uma unidade no Recife, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto.


A Polícia Militar esteve no local do crime e realizou diligências. Um dos suspeitos foi localizado e detido na cidade de Correntes, também no Agreste.

O envolvido foi encaminhado para a 18ª Delegacia Seccional, em Garanhuns. O corpo de Severino foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).


Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando o caso. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime”.

 

