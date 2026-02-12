Idoso é morto a facadas ao tentar impedir invasão de criminoso na sua residência no Agreste de Pernambuco

O crime aconteceu na manhã de terça-feira (10), em Palmeirina; um suspeito foi preso na cidade de Correntes

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo a homicídio consumado (Foto: PCPE/Divulgação)



Um idoso de 67 anos foi morto a facadas ao tentar impedir que criminosos invadissem sua casa na manhã de terça-feira (10), em Palmeirina, no Agreste de Pernambuco.



De acordo com as informações, a vítima identificada como Severino Joaquim da Silva, estava em casa quando criminosos chegaram na residência. Ao tentar impedir a entrada dos criminosos, a vítima foi atingida por golpes de faca.



Segundo as informações, Severino chegou a ser socorrido para um hospital local. Em seguida, foi transferido para uma unidade no Recife, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto.



A Polícia Militar esteve no local do crime e realizou diligências. Um dos suspeitos foi localizado e detido na cidade de Correntes, também no Agreste.



O envolvido foi encaminhado para a 18ª Delegacia Seccional, em Garanhuns. O corpo de Severino foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando o caso. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime”.