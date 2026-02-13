Pequenos foliões ganham espaço nos parques do Recife neste Carnaval
Programação gratuita começa às 15h e leva shows, cortejos e bailinhos aos parques Dona Lindu, Jaqueira e Santana
Publicado: 13/02/2026 às 17:24
(Foto: George Lucas)
Quem busca uma alternativa tranquila para curtir o carnaval com crianças terá opções espalhadas pela cidade. A Viva do Brasil, empresa da concessão pública dos parques da Prefeitura do Recife, realiza entre os dias 14 e 17 de fevereiro uma programação gratuita voltada para o público infantil e para toda a família nos parques Dona Lindu, Jaqueira e Santana.
A agenda amplia a presença de manifestações culturais e passa a ocupar as tardes, com atividades iniciando às 15h. A proposta é oferecer uma folia diurna, lúdica e acessível, reunindo espetáculos musicais, recreação, cortejos e brincadeiras inspiradas nas tradições carnavalescas pernambucanas.
No Parque Dona Lindu, na zona sul, o foco é totalmente infantil. O espaço recebe diariamente shows temáticos, personagens e apresentações voltadas às crianças, com nomes como Mateus & Katilinda, Fada Magrinha, Pernambucaninhus, Irahzinha, A Bandinha e a cantora Mari Bigio. Cortejos de maracatus, bois e orquestras de frevo também circulam pelo parque, que contará ainda com feira temática carnavalesca.
Na zona norte, a programação se distribui entre Jaqueira e Santana com atrações para diferentes idades. A Jaqueira reúne oficinas, apresentações culturais e shows infantis, incluindo Piponeta, Tio Bruninho, Lucas dos Prazeres e a Bandinha Circense. Já o Santana recebe bailinhos, cortejos e apresentações musicais, com participações de Maestro Spok, Mini Joia, TimTim por TimTim, Bailinho Kids e também Mari Bigio.
A iniciativa transforma os parques em pontos de convivência durante o período momesco, oferecendo uma alternativa gratuita e segura para famílias que preferem celebrar o Carnaval durante o dia.
Carnaval nos Parques do Recife
Período: 15 a 17 de fevereiro
Horário geral: das 16h às 20h
Parque Dona Lindu
15/02 (domingo)
15h30 – Grupo Fuzuê de Dança / Orquestra Lemos
16h00 – Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos
16h30 – Grupo de dança Trocadilho / Orquestra Independente do Ibura
17h20 – Mateus e Katilinda & Banda
18h40 – Fada Magrinha
16/02 (segunda)
15h30 – Boi da Cutia
16h00 – Afoxé Alafin Oyó
16h30 – Escola de Samba Pacotão da Alegria
17h20 – Joanah Flor – Pernambucaninhus
18h40 – Turma da Irahzinha
17/02 (terça)
15h30 – Grupo artístico e cultural Boi Ta Ta Ta
16h00 – Grupo cultural Frevo Kids / Danda e sua Orquestra Itinerante
16h30 – Maracatu Nação Camaleão
17h20 – A Bandinha
18h40 – Mari Bigio
Parque Santana
15/02 (domingo)
15h30 – Maracatu Nação Tigre
16h00 – Escola de Samba Formiguinha de Santo Amaro
16h30 – Bloco carnavalesco lírico O Bonde
17h30 – Maestro Spok
19h00 – Mini Joia
16/02 (segunda)
15h30 – Maracatu Piaba de Ouro
16h00 – Maracatu Mirim Nação Catimurá
16h30 – Afoxé Telá Oko Ará Ejibô
17h30 – TinTim por TinTim
19h00 – Mari Bigio
17/02 (terça)
15h30 – Boi D’Loucos
16h00 – Urso da Tua Mãe
16h30 – Tribo Caboclinho Urubá
17h30 – Bandinha Circense do Recife
19h00 – Bailinho Kids
Parque da Jaqueira
15/02 (domingo)
15h00 – Maracatu Leão Teimoso
15h30 – Cia Brincantear / Orquestra Amizarte
16h00 – La Ursa de Mainha
16h30 – Dançantes do Passo / Badu e sua Orquestra
17h30 – Piponeta
19h00 – Bandinha Circense do Recife
16/02 (segunda)
15h30 – Afoxé Filhos de Xangô
16h00 – Bonecos Gigantes de Pernambuco
16h30 – Maracatu Leão do Norte de Glória do Goitá
17h30 – Banda Cervac Força Especial
19h00 – Lucas dos Prazeres Ferreira - Show infantil
17/02 (terça)
15h30 – La Ursa Rosinha
16h00 – Balé Deveras - No passo do frevo e do maracatu / Fervura Frevo Orquestra
16h30 – Afoxé Oyá Alaxé
17h30 – Tio Bruninho
19h00 – TimTim por TimTim