Pequenos foliões ganham espaço nos parques do Recife neste Carnaval

Programação gratuita começa às 15h e leva shows, cortejos e bailinhos aos parques Dona Lindu, Jaqueira e Santana

André Guerra

Publicado: 13/02/2026 às 17:24

/Foto: George Lucas

Quem busca uma alternativa tranquila para curtir o carnaval com crianças terá opções espalhadas pela cidade. A Viva do Brasil, empresa da concessão pública dos parques da Prefeitura do Recife, realiza entre os dias 14 e 17 de fevereiro uma programação gratuita voltada para o público infantil e para toda a família nos parques Dona Lindu, Jaqueira e Santana.

A agenda amplia a presença de manifestações culturais e passa a ocupar as tardes, com atividades iniciando às 15h. A proposta é oferecer uma folia diurna, lúdica e acessível, reunindo espetáculos musicais, recreação, cortejos e brincadeiras inspiradas nas tradições carnavalescas pernambucanas.

No Parque Dona Lindu, na zona sul, o foco é totalmente infantil. O espaço recebe diariamente shows temáticos, personagens e apresentações voltadas às crianças, com nomes como Mateus & Katilinda, Fada Magrinha, Pernambucaninhus, Irahzinha, A Bandinha e a cantora Mari Bigio. Cortejos de maracatus, bois e orquestras de frevo também circulam pelo parque, que contará ainda com feira temática carnavalesca.

Na zona norte, a programação se distribui entre Jaqueira e Santana com atrações para diferentes idades. A Jaqueira reúne oficinas, apresentações culturais e shows infantis, incluindo Piponeta, Tio Bruninho, Lucas dos Prazeres e a Bandinha Circense. Já o Santana recebe bailinhos, cortejos e apresentações musicais, com participações de Maestro Spok, Mini Joia, TimTim por TimTim, Bailinho Kids e também Mari Bigio.

A iniciativa transforma os parques em pontos de convivência durante o período momesco, oferecendo uma alternativa gratuita e segura para famílias que preferem celebrar o Carnaval durante o dia.

Carnaval nos Parques do Recife

Período: 15 a 17 de fevereiro

Horário geral: das 16h às 20h


Parque Dona Lindu

15/02 (domingo)

15h30 – Grupo Fuzuê de Dança / Orquestra Lemos

16h00 – Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos

16h30 – Grupo de dança Trocadilho / Orquestra Independente do Ibura

17h20 – Mateus e Katilinda & Banda

18h40 – Fada Magrinha


16/02 (segunda)

15h30 – Boi da Cutia

16h00 – Afoxé Alafin Oyó

16h30 – Escola de Samba Pacotão da Alegria

17h20 – Joanah Flor – Pernambucaninhus

18h40 – Turma da Irahzinha

17/02 (terça)

15h30 – Grupo artístico e cultural Boi Ta Ta Ta

16h00 – Grupo cultural Frevo Kids / Danda e sua Orquestra Itinerante

16h30 – Maracatu Nação Camaleão

17h20 – A Bandinha

18h40 – Mari Bigio


Parque Santana

15/02 (domingo)

15h30 – Maracatu Nação Tigre

16h00 – Escola de Samba Formiguinha de Santo Amaro

16h30 – Bloco carnavalesco lírico O Bonde

17h30 – Maestro Spok

19h00 – Mini Joia


16/02 (segunda)

15h30 – Maracatu Piaba de Ouro

16h00 – Maracatu Mirim Nação Catimurá

16h30 – Afoxé Telá Oko Ará Ejibô

17h30 – TinTim por TinTim

19h00 – Mari Bigio


17/02 (terça)

15h30 – Boi D’Loucos

16h00 – Urso da Tua Mãe

16h30 – Tribo Caboclinho Urubá

17h30 – Bandinha Circense do Recife

19h00 – Bailinho Kids

Parque da Jaqueira

15/02 (domingo)

15h00 – Maracatu Leão Teimoso

15h30 – Cia Brincantear / Orquestra Amizarte

16h00 – La Ursa de Mainha

16h30 – Dançantes do Passo / Badu e sua Orquestra

17h30 – Piponeta

19h00 – Bandinha Circense do Recife

 

16/02 (segunda)

15h30 – Afoxé Filhos de Xangô

16h00 – Bonecos Gigantes de Pernambuco

16h30 – Maracatu Leão do Norte de Glória do Goitá

17h30 – Banda Cervac Força Especial

19h00 – Lucas dos Prazeres Ferreira - Show infantil


17/02 (terça)

15h30 – La Ursa Rosinha

16h00 – Balé Deveras - No passo do frevo e do maracatu / Fervura Frevo Orquestra

16h30 – Afoxé Oyá Alaxé

17h30 – Tio Bruninho

19h00 – TimTim por TimTim

