Policial é atingido na cabeça por pedra durante confronto no Centro do Recife

Policial militar foi socorrido após ser atingido por pedrada durante intervenção em briga de indíviduos em situação de rua no Cais de Santa Rita

Recife, PE, 14/11/2025 - OPERAÇÃO PAPAI NOEL - A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, junto com a Policia Militar de Pernambuco, deu inicio da Operação Papai Noel no centro do Recife. ( Rafael Vieira)

Policiais militares foram recebidos a pedradas e pedaços de madeira durante uma intervenção em uma briga de rua no final da tarde deste sábado (14), no Recife. O confronto aconteceu em uma via transversal da Rua Cais de Santa Rita, no bairro de São José, no mesmo horário do desfile do Galo da Madrugada, mas fora do circuito oficial do evento, e deixou um PM ferido na cabeça.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, uma equipe do 25º Batalhão realizava patrulhamento preventivo na região quando se deparou com uma briga entre indivíduos em situação de rua. Ao se aproximarem para conter o conflito, os policiais foram atacados. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da confusão. Em certo momento, é possível ver um dos homens arremessando um palete contra os policiais.

Na ocasião, um policial militar foi atingido na cabeça por uma pedra, sofrendo um ferimento com sangramento ativo. Imediatamente, outro PM habilitado em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Tático realizou os primeiros socorros e aplicou um enfaixamento compressivo, conseguindo estancar a hemorragia ainda no local. Um terceiro policial também foi atingido por estilhaços de madeira, mas sem gravidade

O policial ferido foi prontamente conduzido por viaturas do 16º BPM ao Hospital da Restauração, onde permanecia consciente e sob avaliação médica até a última atualização deste texto. Após a intervenção, as equipes realizaram varreduras na área, mas, devido à dispersão da multidão, os agressores não foram identificados até o momento. O caso será investigado pelas autoridades competentes.