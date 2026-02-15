Homem morre após carro invadir contramão e bater em caminhão no Agreste
Homem teria invadido a contramão em um carro com faróis apagados
Publicado: 15/02/2026 às 11:47
Vítima morreu no local. (Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal)
Um homem morreu após o carro que conduzia colidir frontalmente com um caminhão na BR-232, em Pesqueira, Agreste de Pernambuco, na noite da sexta-feira (13). A suspeita é que o carro tenha invadido a contramão.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro também estaria com os faróis apagados. O motorista morreu no local.
O condutor do caminhão não se feriu. Ele realizou teste do bafômetro, que não identificou ingestão de álcool. A Polícia Civil vai investigar o caso.
