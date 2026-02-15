Homem é preso em flagrante após agredir mulher em lancha durante Galo da Madrugada

Policiais utilizaram um barco a remo para ir até a lancha deter o suspeito

Mulher sofreu um corte acima do olho. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um homem foi preso em flagrante após agredir uma mulher em uma lancha no Rio Capibaribe, no Recife, no sábado (14). O casal acompanhava do rio o desfile do Galo da Madrugada.

Um vídeo mostra a mulher com sangue no rosto. O autor da violência, que tem 36 anos, é agredido por outros homens na embarcação.

Policiais militares utilizaram um barco a remo para ir até a lancha e deter o suspeito. A abordagem foi acompanhada por grande quantidade de foliões.

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que, por meio do Batalhão de Choque, conduziu o suspeito até a delegacia.

A Polícia Civil declarou que a 1ª Delegacia da Mulher realizou a prisão em flagrante do homem por violência doméstica/familiar.