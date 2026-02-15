Cavalo da PM corre e atinge foliões durante Galo da Madrugada

Duas pessoas foram socorridas ao Hospital da Restauração, no centro do Recife

Polícia Militar afirma que cavalo se assustou com volume alto de grupo musical. (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um vídeo mostra o momento que um cavalo da Polícia Militar (PM) corre entre foliões e cai na Rua da Aurora, no Recife, durante o Galo da Madrugada, no sábado (14). Duas pessoas foram atingidas e levadas ao Hospital da Restauração (HR).

A PM informou por nota que o cavalo do Regimento de Polícia Montada (RPMon) se assustou com o alto volume de um grupo musical.

Segundo a corporação, o animal colidiu com a bicicleta de um comerciante, ocasionando prejuízos materiais. "Duas pessoas também foram atingidas e receberam atendimento imediato", declara.

"Os danos materiais foram ressarcidos ao comerciante, mediante acordo realizado no momento da ocorrência", acrescenta. A corporação afirma ainda que atua com planejamento, responsabilidade e protocolos de segurança para grandes eventos.

A filha de uma das vítimas, Mikaela Bezerra da Silva, de 37 anos, informou ao Diario de Pernambuco que a mãe, Maria José Bezerra, 53, está internada esperando transferência para outra unidade.

"Ela fraturou o joelho esquerdo e o tornozelo direito. Precisa fazer duas cirurgias, mas até agora nada", conta.

A família dela emitiu nota por meio de advogado pedindo apuração rigorosa do ocorrido. "A família buscará a devida responsabilização pelos danos físicos, morais e materiais suportados", declara o advogado Carlos Guilherme Monteiro na nota.