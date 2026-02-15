Motociclista por aplicativo morre após ser esfaqueado durante assalto em Abreu e Lima

Wilker deixa dois filhos e uma esposa grávida. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um motociclista por aplicativo de 32 anos morreu após ser esfaqueado durante assalto em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na madrugada deste domingo (15). Wilker Paradiso Marinho de Lima chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o motociclista, que está ensanguentado ao chão, acena positivamente ao ser questionado se foi vítima de assalto.

A vítima teria sido socorrida por familiares ao Hospital Miguel Arraes, em Paulista, na RMR. Nas redes sociais, internautas criticam as pessoas que gravaram o vídeo por supostamente não prestarem socorro.

Os criminosos teriam levado moto e celular de Wilker. A placa foi retirada e deixada próxima ao local.

A Polícia Civil confirmou o caso, através da Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, ainda como tentativa de latrocínio. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso.

Wilker deixa dois filhos, de 10 e 6 anos. A esposa está grávida.