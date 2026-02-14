Ivete Sangalo encontra Shawn Mendes e Bruna Marquezine antes de desfile no carnaval de Salvador
Ivete Sangalo recebeu o cantor canadense Shawn Mendes e a atriz Bruna Marquezine neste sábado, 14, em Salvador (BA), pouco antes de se apresentar no circuito Dodô (Barra-Ondina) com o Bloco Coruja.
Publicado: 14/02/2026 às 14:35
Ivete Sangalo, Shawn Mendes e a atriz Bruna Marquezine (Reprodução/Redes sociais)
A cantora Ivete Sangalo recebeu, na tarde deste sábado (14), o cantor canadense Shawn Mendes e a atriz Bruna Marquezine pouco antes de subir ao trio elétrico no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador.
O encontro aconteceu nos bastidores da apresentação da artista à frente do tradicional Bloco Coruja, um dos mais aguardados do Carnaval baiano, e foi compartilhado pela própria cantora nas redes sociais. “Olha quem chegou para curtir o Carnaval da Veveta”, escreveu Ivete ao mostrar a chegada dos convidados.
No vídeo, a cantora comenta o look escolhido por Bruna para a folia e elogia a produção da atriz. “Que isso, amada? Olhe só!”, disse, empolgada. Bruna reagiu aos risos e respondeu: “Que isso… tô muito enjoada”.
A gravação também mostra a atriz cantando Vampirinha, música apontada como uma das apostas de Ivete para o carnaval deste ano. Shawn Mendes aparece cumprimentando a cantora enquanto ela se preparava para subir no trio elétrico.
Rumores sobre Shawn e Bruna
Shawn Mendes é apontado como possível affair de Bruna Marquezine desde novembro de 2025, quando os dois foram vistos juntos. Desde então, o cantor tem feito visitas frequentes ao Brasil e chegou a passar o réveillon com a atriz. Bruna também esteve com o artista em Los Angeles, onde foi fotografada por paparazzi ao seu lado.