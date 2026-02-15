Bruno Mars publica foto de Reginaldo Rossi para comemorar dia dos namorados

Internautas costumam comparar os dois artistas em tom de brincadeira

Reginaldo Rossi e Bruno Mars. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O cantor americano Bruno Mars publicou uma foto do pernambucano Reginaldo Rossi nos stories do Instagram ao celebrar o dia dos namorados no país, comemorado em 14 de fevereiro.

A foto acompanha a frase "Happy Valentine's Day", que pode ser traduzida para "Feliz Dia de São Valentim", como é chamada a data em alguns países.

Brasileiros costumam brincar com a semelhança entre os dois artistas. Fotos comparado Bruno e Reginaldo Rossi já viralizaram nas redes sociais.

