Carnaval 2026: Karynna Spinelli leva show "Bendito Samba" ao Marco Zero e a Olinda
Show no Marco Zero marca 15 anos da primeira apresentação de Karynna Spinelli no palco principal do Recife
Publicado: 11/02/2026 às 15:11
Sambista pernambucana Karynna Spinelli (Foto: Divulgação)
Karynna Spinelli, considerada a diva do samba pernambucano, desembarca no carnaval deste ano com “Bendito Samba”, show que celebra reencontros, fé e os 15 anos de sua estreia no Marco Zero. A turnê começou na edição pré-carnaval do Festival Pernambuco Meu País, no Terminal Marítimo, e segue com participação especial no Tumaraca, que oficializa a folia no Recife nesta quinta-feira (12). A cantora ainda passa por Olinda, polos descentralizados e volta ao Marco Zero na Noite do Samba.
Neste domingo (15), Karynna retorna ao Marco Zero com Leyde do Banjo e Neris Rodrigues. Na segunda, apresenta o show na Linha do Tiro. Encerra na Quarta de Cinzas, no Polo Xambá, em Olinda. Com discografia que une pesquisa no samba e referências afro-indígenas, “Bendito Samba” homenageia Maurício Spinelli, irmão e primeiro produtor da artista, e reúne nomes importantes de sua trajetória.
A banda conta com Rubem França, Nego Henrique, Leila Chaves, Mauricio César, Lucas Malungo, Artur Henrique, Paulão Percursa e Pedro Souza, mais os vocais de Kira e Vivyanne Spinelli. O repertório transita entre sambas de diferentes épocas, faixas da estreia e canções de “A Jurema Fala”, com arranjos que misturam maracatu e afoxé, acentuando o sotaque pernambucano do samba. No Marco Zero, a apresentação ainda ganha corpo de baile formado por artistas de terreiro, reafirmando a arte de Karynna como resistência, identidade e celebração.