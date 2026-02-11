Bateria de samba Cabulosa deixa Cidade Alta para evitar "embates e transtornos" no carnaval de Olinda

Bateria Cabulosa deixerá de ocupar vias da Cidade Alta já no desfile deste domingo (15); decisão foi anunciada em meio à disputa por espaço entre samba e frevo em Olinda

Bateria de samba Cabulosa antecipa saída da Cidade Alta para este carnaval (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A bateria de samba Cabulosa, que desfila em Olinda desde 2013, não vai subir a Cidade Alta no carnaval de 2026. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (9) em meio ao acirramento do debate sobre a disputa por espaço entre agremiações de samba e de frevo na cidade.

A escolha pelo novo percurso, segundo a Cabulosa, foi “consciente e responsável”. Em nota, a bateria informou que a decisão visa evitar “embates e transtornos” e que o trajeto alternativo — na parte baixa de Olinda, em frente ao Colégio São Bento — “também é belíssimo, simbólico e plenamente adequado para o carnaval”. O primeiro desfile ocorre neste domingo (15), às 10h30, com concentração na Praça do Jacaré.

A agremiação de samba afirmou ainda que a mudança está alinhada ao seu compromisso “com o respeito, com a cultura e com a valorização do carnaval em todas as suas expressões” e estendeu o convite aos foliões para que acompanhem a bateria no novo percurso. “Mostraremos que o samba é forte em Pernambuco, e que a Bateria Cabulosa segue comprometida em oferecer um samba de qualidade”, escreveu.

Disputa entre frevo e samba em Olinda

Nos últimos dias, foliões de Olinda vem se queixando da utilização de baterias no Sítio Histórico, afirmando que descaracterizam a identidade carnavalesca da cidade.

Nesta terça-feira (10), a Associação das Agremiações de Frevo de Olinda emitiu uma nota destacando a importância do frevo como patrimônio imaterial da humanidade e criticando a interferência desses instrumentos nos espaços conhecidos pela tradição pernambucana.

"O frevo arrasta multidões nas ruas estreitas da cidade, nascido e criado com uma formação musical própria para execução acústica, sem a necessidade de amplificação mecânica. As orquestras desfilam há mais de um século em harmonia com os modos de vida do Sítio Histórico de Olinda", diz a nota, publicada nas redes sociais.