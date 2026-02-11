Carnaval 2026: Natascha Falcão, Doralyce, Caetana e Louise estreiam projeto "Solarinas" no Recife
Encontro inédito no Sábado de Zé Pereira reúne Caetana, Doralyce, Louise e Natascha Falcão
Publicado: 11/02/2026 às 10:59
Natascha Falcão, Doralyce, Caetana e Louise se apresentam no carnaval do Recife (Fotos: Divulgação)
A Praça do Arsenal, no Recife Antigo, será palco de um encontro inédito no carnaval 2026. No Sábado de Zé Pereira, às 23h, o público confere a estreia do espetáculo "Solarinas", projeto que reúne pela primeira vez as vozes de Natascha Falcão, Doralyce, Caetana e Louise, celebrando a força feminina na música pernambucana contemporânea.
Idealizado pelo produtor Maurício Spinelli, o "Solarinas" nasce como um tributo à música local e à diversidade, unindo diferentes trajetórias, estilos e gerações em um show pensado especialmente para o Carnaval do Recife. O repertório promete passear por ritmos que dialogam com as raízes nordestinas e com sonoridades atuais, criando uma experiência vibrante e representativa para o público.
No palco, quatro artistas que se destacam na cena musical local e nacional somam suas potências em um espetáculo de celebração e identidade. Caetana, Doralyce, Louise e Natascha Falcão transformam a Praça do Arsenal em um espaço de encontro, emoção e festa, reforçando o protagonismo feminino e a riqueza da música feita em Pernambuco.