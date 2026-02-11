Casa da Rabeca realiza 20ª edição do Carnaval Mesclado com homenagem a Mestre Salustiano

Carnaval Mesclado chega à sua 20 ª edição na Casa da Rabeca do Brasil (Foto: Divulgação)

A Casa da Rabeca do Brasil, situada em Olinda, realiza neste domingo (15) e na segunda-feira (16), a 20ª edição do Carnaval Mesclado, evento que há duas décadas se dedica à difusão da genuína cultura popular pernambucana. Com programação totalmente gratuita a partir das 8h, a festa reúne cerca de 20 atrações para todas as idades, incluindo grupos de maracatu, caboclinho, afoxé, coco, cavalo marinho e outras manifestações tradicionais.

A edição deste ano também celebra os 80 anos do saudoso Mestre Salustiano, fundador do espaço, falecido em 2008. Atualmente, a Casa da Rabeca é mantida por seus filhos e netos e conta com estacionamento e área gastronômica.

São quase 20 horas de festa. A programação tem início às 8h do domingo, com destaque para o tradicional Maracatu Piaba de Ouro, também criado por Salu e prestes a completar 50 anos. Ao longo do dia, passam pelo palco o Cavalo Marinho Boi da Luz, o Boi Pintado de Aliança, a Tribo de Índio Ubirajara, o Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda e o Afoxé Alafin Ouro. Completam a programação de domingo as apresentações de Gilmar Leite, Coco do Amparo Branco, e da Família Salustiano com a Rabeca Encantada.

Na segunda-feira (16), a festa continua com a Família Salustiano e a Rabeca Encantada, o Maracatu Leão de Ouro (de Condado), o Caboclinho Kapinawa, o Caboclinho Índio Brasileiro Buenos Aires, o Caboclinho Índio Brasileiro de Itaquitinga, encerrando com o tradicional Encontro de Maracatus de Baque Solto.

O Carnaval Multicultural é uma realização da Casa da Rabeca, com apoio da Fundarpe, da Secretaria de Cultura de Pernambuco, do Governo de Pernambuco e da Prefeitura de Olinda.

“O legado de Salu vive em nós. Celebramos seus 80 anos espalhando alegria e mantendo viva sua trajetória dedicada à valorização da cultura popular”, afirma Pedro Salustiano, um dos organizadores do evento e filho de Mestre Salustiano. Ele ressalta que o Carnaval Mesclado é uma festa para todas as gerações, para a família e para os apaixonados pela cultura pernambucana.

SERVIÇO:



20ª Carnaval Mesclado da Casa da Rabeca

Quando: domingo (15.02) e segunda-feira (16.02) de Carnaval, das 8h às 17h

Onde: Casa da Rabeca (Rua Curupira, 340, Cidade Tabajara – Olinda/PE

Quanto: Entrada gratuita

Estacionamento: gratuito

