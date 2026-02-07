"Se consigo inspirar alguém a se aceitar ou a se sentir menos sozinho, tudo vale a pena", diz Gloria Groove ao Diario

Drag queen Gloria Groove sobe ao palco do festival Pernambuco Meu País neste domingo (8) para comemorar dez anos de carreira com samba, música pop romântica e pop

Gloria Groove volta ao carnaval do Recife pelo segundo ano consecutivo (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Depois de estrear na última sexta-feira (6) no Terminal Marítimo do Recife, a edição de pré-carnaval do Festival Pernambuco Meu País continua aquecendo os foliões neste fim de semana com música para todos os gostos. A programação celebra a multiculturalidade da folia pernambucana com atrações como Alcione, Priscila Senna, Raphaela Santos e a orquestra do Maestro Duda, com Nonô Germano, André Rio e Marron Brasileiro. Mas há um nome que, por si só, é um festival à parte: Gloria Groove, que promete arrematar a noite com o melhor de vários mundos em sua apresentação.

Gloria sobe ao palco às 22h como a atração que representa a essência da noite de domingo do festival. Ela mergulha fundo em quatro pilares da grade musical: samba, pagode, música romântica e pop. Esses ritmos também resumem a diversidade musical construída em sua carreira, que completa dez anos em 2026.

Em entrevista ao Diario, a drag queen, vivida nos palcos pelo cantor e dublador Daniel Garcia, antecipa: “O público pode esperar sucessos que marcaram cada um dos meus projetos”. Na prática, isso significa uma viagem por hits como “Vermelho” e “Nosso Primeiro Beijo”.

Após entregar uma performance cheia de exuberância e empoderamento no Marco Zero ano passado, Gloria Groove retorna ao carnaval do Recife uma semana mais cedo, mas com a vontade redobrada para repetir, ou até superar, o feito anterior. "Recife é um lugar especial, que tem uma energia muito boa, e no Carnaval essa experiência só transborda. Sou sempre muito bem recebida e quero voltar muitas e muitas vezes", exalta.

Mais do que uma hitmaker, a "Gloriosa" (apelido que herdou do hit de 2017) é famosa pela sofisticação e impacto visual dos seus looks. Quem viu seu show no Marco Zero lembra do deslumbramento causado pela sua fantasia de Rainha de Copas, a clássica vilã de Alice no País das Maravilhas.

Para a apresentação deste domingo, o Diario até tentou beliscar alguma pista sobre a produção, mas a cantora preferiu guardar o segredo. "Só posso dizer que está sendo pensado e preparado com muito carinho por mim e minha equipe", resume.

Antes de chegar ao Recife, Gloria Groove iniciou sua maratona carnavalesca no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (6). A turnê ainda passa por São Paulo e Florianópolis, totalizando quatro apresentações em três regiões do país em apenas dez dias. Para enfrentar esse ritmo intenso, a artista revela contar com uma preparação especial.

“Eu faço um planejamento artístico do repertório e narrativa do show, realizo ensaios intensivos com minha banda e bailarinos, e faço aquecimento físico e vocal com minha preparadora", revela. "Tem bastante coisa antes de chegar no palco, que exige preparação mental e muito foco", explica a cantora.

Ícone para a nova geração LGBTQIA+ e para a cultura pop nacional, Gloria Groove lida com a responsabilidade de sua influência de forma proativa: em vez de um fardo, a transforma em combustível para a sua arte. "É um compromisso de fazer meu trabalho com verdade, cuidado e representatividade, sem deixar que isso me paralise. Se eu consigo inspirar alguém a se aceitar ou a se sentir menos sozinho, aí tudo vale a pena", destaca.

