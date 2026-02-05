Carnaval 2026: Olinda anuncia volta das orquestras itinerantes, mas número é 86% menor que em 2020

De acordo com secretária de Cultura de Olinda, Marília Banholzer, a gestão municipal não contratou nenhuma orquestra itinerante em 2025. As 56 contratadas neste ano, entretanto, ainda é 86% a menos do que as 400 de 2020.

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, durante a coletiva de imprensa sobre o carnaval da cidade em 2026. (Rafael Vieira/DP Foto)

Durante a coletiva de imprensa sobre o carnaval, nesta quinta-feira (5), a Prefeitura de Olinda anunciou as novidades sobre a programação da folia na cidade. Entre elas, a prefeita Mirella Almeida (PSD) indicou o retorno dos cortejos de orquestras itinerantes de frevo nos principais eixos de circulação do Sítio Histórico durante os intervalos entre blocos. No entanto, o número de grupos contratados para esta função ainda será 86% menor do que foi em 2020.

Ao Diario, a secretária de Cultura da cidade, Marília Banholzer, disse que 56 orquestras itinerantes serão responsáveis pela animação em quatro pontos da cidade alta, além de uma orquestra fixa em frente à Prefeitura. O número é apenas 14% das 400 orquestras itinerantes que foram anunciadas pela Prefeitura de Olinda em 2020, por exemplo, ainda na gestão do Professor Lupércio.

“Ano passado, nós não tivemos orquestras itinerantes, tivemos exclusivamente o ponto parado em frente à Prefeitura. Então, a gente salta para um incremento real de 56 orquestras durante todo o carnaval”, explica a gestora. De acordo com ela, a medida foi reconsiderada após a prefeitura ouvir os pedidos da população, que sentiu falta do frevo nas ruas ociosas da cidade em 2025.

Anteriormente, as orquestras itinerantes já vinham sendo reduzidas nos serviços de carnaval da cidade. Após dois anos sem carnaval por conta da pandemia do Covid-19, a gestão Lupércio anunciou, em 2023, que foram contratadas 72 orquestras itinerantes, o que já representava uma queda de 82% em relação a 2020. Em 2024, os dados sobre esse ponto não foram divulgados.