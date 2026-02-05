Carnaval 2026: Rec-Beat divulga programação com Chico Chico, Johnny Hooker e atrações de três continentes

Djonga, Johnny Hooker, Ghetto Kumbé e Momi Maiga Quartet estão entre os mais de 25 nomes da cena nacional e internacional que sobem ao palco na celebração de 30 anos do Rec-Beat

Festival Rec-Beat (Foto: José Britto)

Um dos principais festivais gratuitos de música do país, o Rec-Beat divulgou nesta quinta-feira (5) a programação de sua histórica 30ª edição, com atrações nacionais e internacionais que se apresentarão de 14 a 17 de fevereiro no Cais da Alfândega, no Bairro do Recife.

Com nomes que vão da cena local pernambucana a artistas de países como Colômbia, Senegal, Uganda, Nigéria e Reino Unido, o line-up reforça o compromisso do evento com a diversidade, a inovação e o intercâmbio cultural.

Entre os destaques nacionais, sobem ao palco nomes como Johnny Hooker, Josyara, Nanda Tsunami, Djonga, Zé Ibarra, Chico Chico, além de representantes da cena pernambucana, como Afrobitch, Bobi, Afoxé Oxum Panda, Zoe Beats e Barbarize. Do exterior, estão o coletivo colombiano de afro-dance Ghetto Kumbé, Momi Maiga Quartet do Senegal, o produtor ugandense Faizal Mostrixx e a artista nigeriana-britânica Kikelomo.

Moritz

Uma das principais novidades desta edição é o lançamento do Moritz, projeto dedicado exclusivamente à música eletrônica, que estreia dentro da programação do Rec-Beat, ocupando o palco no primeiro dia do festival, no sábado (14). Pensado como uma plataforma autônoma, o Moritz nasce como uma expansão natural do DNA do Rec-Beat e deve ganhar edições próprias no futuro, com foco na pista, na curadoria autoral e na experimentação.

A curadoria desta primeira edição do Moritz é assinada por Paulete Lindacelva, DJ e produtora pernambucana que é um dos principais nomes da house music no mundo hoje. Estão confirmados na programação, além da própria Paulete, Carlos do Complexo, a colombiana Piolinda Marcela, SPHYNX, LOFIHOUSEBOY e DAVS.

Realizado durante o carnaval e ao ar livre, o festival é reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife e atrai, a cada edição, mais de 60 mil pessoas, em sua maioria jovens de diferentes origens sociais.



Confira a programação completa

14 FEV | SÁBADO

18h00 Paulete Lindacelva (PE)

19h20 LofiHouseBoy (PA)

20h40 DAVS (PE)

22h00 Piolinda Marcela (Colômbia)

23h10 Sphynxx (SP)

00h20 Carlos do Complexo (RJ)

15 FEV | DOMINGO

19h00 Afrobitch (PE) [Abertura e intervalos]

19h30 Chico Chico (RJ)

20h40 Momi Maiga Quartet (Senegal)

21h50 Josyara (BA)

23h10 Faizal Mostrixx (Uganda)

00h30 Ajulla Costa (SP)

16 FEV | SEGUNDA

19h00 Zoe Beats (PE) [Abertura e intervalos]

19h30 Barbarize (PE)

20h40 Jadsa (BA)

21h50 NandaTsunami (SP)

23h10 Kikelomo (UK/Nigéria)

00h30 Johnny Hooker (PE)

17 FEV | TERÇA

19h00 Bobi (PE) [Abertura e intervalos]

19h30 Afoxé Oxum Panda (PE)

20h40 Zé Ibarra (RJ)

21h50 Felipe Cordeiro & Layse (PA)

23h10 Ghetto Kumbé (Colômbia)

00h30 Djonga (MG)