Momentos apoteóticos marcam shows de Caetano, Academia da Berlinda e Marina Sena em prévia

Enquanto Isso na Sala da Justiça teve início com Caetano Veloso, seguiu com Academia da Berlinda e terminou em clima de festa com Marina Sena

Caetano Veloso cantou alguns dos seus principais sucessos (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Na noite desta sexta-feira (30), a prévia carnavalesca "Enquanto Isso Na Sala da Justiça" ocupou o Centro de Convenções com uma maratona de shows. O evento, que começou por volta das 23h, seguiu até a madrugada com as apresentações de Caetano Veloso, Academia da Berlinda e Marina Sena.

A programação foi aberta por Caetano e sua turnê "Caetano nos Festivais". O cantor entrou no palco do Centro de Convenções vestido como o super-herói Capitão Marvel, dando início ao show com "Branquinha", do álbum "Estrangeiro". Ao longo da apresentação, momentos de pausa para contemplação com o público marcaram a performance, como em "Cajuína", quando o artista parou para observar o coro formado espontaneamente pelos foliões.

A plateia também roubou a cena durante "Sozinho". A emoção tomou conta de tal forma que, ao fim da música, os aplausos não deixavam Caetano prosseguir, criando uma pausa carregada de afeto no meio do show. Cheio de gingado e animação, o artista preparou a entrada de "Odara" com um toque de humor e carnaval: improvisou uns passos de frevo, balançando sombrinhas coloridas, antes de mergulhar no groove irresistível que encerrou sua participação na noite.

A noite seguiu com a Academia da Berlinda, segunda atração do line-up. O grupo cativou o público desde o início com o sucesso “Dorival”, entoado por toda a plateia, e manteve o pique por mais de uma hora. Outro destaque foi a performance de "Fui Humilhado", que virou um momento coletivo de celebração.

Fechando a programação com chave de ouro, Marina Sena colocou o público em delírio logo na abertura com o hino "Carnaval". A cantora apresentou seu projeto especial "Marinada", que reinventa seu catálogo com uma roupagem totalmente voltada para a folia.