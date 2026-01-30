Edição especial do Pernambuco Meu País Verão desembarca em Itamaracá com shows de Lia e mais

Além de Lia, Raphaela Santos, Thiaguinho e Natanzinho Lima estão entre os nomes confirmados no Pernambuco Meu País Verão, que acontece neste fim de semana

Lia de Itamaracá é uma das atrações da edição especial (Divulgação)

O Festival Pernambuco Meu País Verão desembarca em Itamaracá com uma edição especial no Litoral Norte, reunindo grandes nomes da música pernambucana e nacional em três dias de programação gratuita à beira-mar – 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Entre os destaques estão Lia de Itamaracá, Thiaguinho, Raphaela Santos, Xanddy Harmonia, Gaby Amarantos, Ara Ketu e É o Tchan, além de expressões da cultura popular e artistas locais.

O evento é iniciativa do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), com apoio da Prefeitura de Itamaracá.

Após passar por Camaragibe, Recife, Jaboatão dos Guararapes e São José da Coroa Grande, a edição de verão chega à Ilha de Itamaracá, consolidando a descentralização das políticas culturais e cravando a sua inserção no calendário contínuo de ocupação no estado.

“Essa edição do Pernambuco Meu País Verão mostra como a gestão da governadora Raquel Lyra chega de verdade às pessoas, com alcance nos territórios e uma adesão que só cresce a cada cidade. Conseguimos ver um retorno concreto na vida cultural, no movimento da economia local e na forma como estamos fortalecendo essa conexão entre cultura, oportunidades e desenvolvimento”, destaca a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, ressalta que o evento segue valorizando destinos turísticos estratégicos para Pernambuco. “A ideia é repetir o sucesso alcançado em São José da Coroa Grande, fortalecendo não só Itamaracá, mas todas as cidades do Litoral Norte, que são lindíssimas, têm enorme importância turística e potencial para receber grandes eventos".

Dando início à programação, em frente à Fortaleza de Santa Cruz, também conhecida como Forte Orange, os shows da sexta-feira (30) começam a partir das 18h com Coco Chinelo de Iaiá, seguido por Carlinhos Bala, às 19h, e Douglas Leon, às 20h30. Às 22h30, Caninana sobe ao palco, preparando o público para o show de Natanzinho Lima, à 0h30. O DJ Luan Sobral comanda os intervalos da noite, mantendo a energia do público entre as apresentações.

Já no sábado (31), o festival tem início às 18h com Coco de Mulheres, seguido pela apresentação da homenageada da terra, Lia de Itamaracá, às 19h. Às 20h30, é a vez de Gaby Amarantos, seguida por Raphaela Santos, às 22h30. O encerramento da noite fica por conta de Thiaguinho, à 0h30, com DJ Vibra nos intervalos.

Encerrando a edição, no domingo (1º), a programação começa mais cedo, às 16h30, com o Grêmio Recreativo Cultural e Arte Gigante do Samba. Em seguida, às 17h40, Almir Rouche se apresenta, seguido por Ara Ketu, às 19h40. Às 21h40, É o Tchan anima o público, e o encerramento da edição fica por conta de Xanddy Harmonia, às 23h40, além do DJ Ari Falcão nos intervalos.