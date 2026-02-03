Mestre Camarão garante carnaval com bonecos gigantes de Wagner Moura, Tânia Maria e Kleber Mendonça Filho

Há mais de 30 anos, Mestre Camarão é referência entre os bonequeiros de Olinda. Neste ano, ele prepara os bonecos gigantes de Wagner Moura, Tânia Maria e Kleber Mendonça Filho, que se destacaram pelo filme "O Agente Secreto".

Mestre Camarão trabalha nos bonecos gigantes de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho desde o início de janeiro. (Crysli Viana/DP Foto)

Depois de receberem tantos prêmios pelo filme “O Agente Secreto”, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Tânia Maria agora vão ganhar bonecos à altura de seus talentos: gigantes. Quem confirma a informação é o Mestre Camarão, bonequeiro de Olinda que trabalha nas peças desde o início de janeiro. Os bonecos gigantes de celebridades que o artista faz já são tradição no carnaval da cidade, tanto é que a produção do filme “Ainda Estou Aqui” encomendou a ele a boneca da atriz Fernanda Torres no ano passado, após sua vitória no Globo de Ouro.

“Tô fazendo (os bonecos de “O Agente Secreto") com todo carinho, porque é um filme pernambucano que tem muitos pernambucanos como personagens e tem o local também, aparece muito o Recife", comenta ele. O longa venceu o Globo de Ouro nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator e está indicado a quatro Oscars. O artista reconhece que o sucesso da trama, ambientada na capital durante o carnaval de 1977, tem ajudado a alavancar também a folia da Marim dos Caetés em 2026. “É um agradecimento que faço: mostrar uma figura enorme de 4 metros de altura deles no meio do público”, diz ele, que acredita finalizar o trabalho neste final de semana.

Mestre Camarão trabalha nas peças sob grande expectativa dos foliões, que já vêm cobrando pelos bonecos do filme há algum tempo. A boneca da atriz potiguar Tânia Maria estava entre as mais pedidas, mas não estava planejada à princípio. Provando estar sempre sintonizado com as ruas, o artista resolveu incluí-la na sua trupe de gigantes depois dos apelos. Outro ponto que pode refletir o interesse do povo é o figurino de Wagner: "Se você passear em Olinda, tem dez pessoas com a camisa da Pitombeira e uma não. Tá todo mundo amarelo por causa dele", dá a pista.

Processo

Aos 55 anos de idade, com mais de trinta deles dedicados ao ofício artístico, o bonequeiro é uma das principais referências na arte de fabricar gigantes que espelham o espírito do momento. Desde que iniciou sua carreira aos 18 anos como ajudante de Silvio Botelho, quem tem como mestre até hoje, nunca mais parou. Somente para a folia deste, o artista planeja colocar nas ruas sete bonecos, dois deles para fora Olinda. “Recebo muita encomenda para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, até para o nosso interior, como Belém do São Francisco", elenca.

As mudanças no processo de fabricação contribuíram para que o artista possa se propor a entregar um volume de obras maior em um curto período de tempo. Ele lembra que, no início, os bonecos eram feitos em papel machê e levavam cerca de um mês para ficarem prontos. Hoje, depois de criar a escultura no molde de argila, o material utilizado para fazer a estrutura final é a fibra de vidro que, além de ser mais resistente, fica pronta em metade do tempo.

Fora do carnaval, suas peças ficam expostas na Casa dos Bonecos Gigantes e Mirins de Olinda, localizada no Alto da Sé, em Olinda. Lá, é possível ver a versão gigante de personalidades, como Luiz Gonzaga, Chico Science, a personagem pernambucana Cinderela, Alceu Valença, Gil do Vigor, Zé Ramalho, dentre muitos outros nomes ilustres, todos retratados por Camarão.