Nando Reis traz repertório de hits para pré-carnaval gratuito no Dona Lindu, no Recife

Nando Reis é um dos destaques da programação do Vivo Música ( Foto: Divulgação)

Quando o palco é ao ar livre, a música ganha o céu e a alma da cidade. É sob essa premissa que Nando Reis, cujas canções sempre respiraram liberdade e afeto, volta a se encontrar com o Recife no Vivo Música. O evento acontece neste domingo, às 17h, no Parque Dona Lindu, com entrada gratuita. Além do cantor paulista, a programação é um abraço à música pernambucana, com destaque para sua nova safra criativa.

Nando comanda o encerramento com o show “Nando Hits”, que percorre o país revisitando clássicos que fazem parte da trilha sonora afetiva de gerações. É o caso de “O Segundo Sol”, “Relicário”, “All Star” e tantos outros.”É um repertório com muita coisa boa pra cantar”, celebra o artista em entrevista ao Diario. “Minhas composições são as expressão dos meus sentimentos; uma forma de dar a eles um contorno lógico, de organizar e até mesmo de compreender”, explica.

Com o tema “Música boa, céu aberto e gente feliz”, o Vivo Música pode até não ser uma prévia de carnaval, mas no Recife, já em fevereiro, a energia que antecede a folia é inevitável. Nando Reis sabe bem como navegar nela. “Adoro tocar no Recife, e esse clima pré-carnavalesco só aumenta a alegria que a gente vive e promove em show”, festeja. Seguindo o espírito da folia democrática, a entrada será franca. “É fundamental, em um país tão desigual, que os espaços públicos recebam espetáculo, arte, cultura e lazer de qualidade”, defende.

A programação reúne também artistas de diferentes gerações e linguagens em um espetáculo pensado especialmente para o público recifense, combinando repertórios consagrados e encontros inéditos. Sob a regência do maestro Henrique Albino, um espetáculo orquestral propõe uma leitura contemporânea que une o frevo à obra do histórico compositor pernambucano Moacir Santos, e conta com a participação especial do pianista Amaro Freitas, que se apresenta em solo e em diálogo com a orquestra.

A cantora Surama Ramos também integra o concerto, com uma apresentação especialmente concebida para o projeto. Além deles, Duda Beat apresenta o show da turnê “Tara & Tour”, baseado em seu terceiro álbum, “Tara e Tal”.

