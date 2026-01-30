Série documental do YouTube sobre frevo tem pré-estreia aberta ao público

A iniciativa "O Brasil que Toca Frevo" estreia no Paço do Frevo com exibição de filmes, shows de orquestras tradicionais e debate sobre identidade cultural. Entrada é 1 kg de alimento

Trecho da série documental "O Brasil que Toca Frevo" (Foto: Reprodução)

Na próxima segunda-feira (2), o Recife recebe uma celebração imersiva da cultura pernambucana. O YouTube, em parceria com o projeto Amado Mundo, desembarca no histórico Paço do Frevo para lançar a série documental “O Brasil que Toca Frevo”. Mais do que um simples lançamento, o evento se configura como uma experiência que entrelaça cinema, música ao vivo e debate, tendo o frevo e o maracatu como fio condutor de uma narrativa sobre identidade e memória.

A partir das 19h, o público será convidado a mergulhar nessa jornada. A primeira parte da noite é dedicadaecoam e se reinventam no presente. Em seguida, o ritmo toma conta do espaço com apresentações da consagrada Orquestra Henrique Dias e do projeto social Orquestra Criança Cidadã, criando um diálogo potente entre a tradição consolidada e as novas gerações.

O encontro, que conta com a presença de mestres populares, artistas e pesquisadores, pretende justamente fomentar esse cruzamento de saberes. A proposta é que, após as exibições e shows, os convidados e a plateia possam trocar ideias e experiências em um bate-papo descontraído.

De caráter solidário, o evento tem entrada franca, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será revertido para instituições de assistência social de Recife. A realização é do Amado Mundo, com patrocínio da Caixa e da Prefeitura do Recife, e apoio cultural de Martorelli Advogados e TGI Consultoria.