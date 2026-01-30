Fantasias de 'O Agente Secreto' invadem prévia Enquanto Isso na Sala da Justiça

Elementos e personagens do filme brasileiro indicado ao Oscar divertiram quem foi à prévia (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Na tradicional prévia "Enquanto Isso na Sala da Justiça", realizada nesta sexta-feira (30), no Centro de Convenções, a fantasia que mais se viu foi a do personagem Marcelo, protagonizado por Wagner Moura, em 'O Agente Secreto'. A camisa da Pitombeira, ícone do filme, virou tendência e ofuscou até mesmo os super-heróis.

Indicado em quatro categorias do Oscar, incluindo Melhor Filme, o longa, dirigido pelo cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, inspirou foliões como Leandro Araújo, 29, e Kleber Floriano, 28, a enfrentarem a disputa acirrada pela camisa do bloco Pitombeira para brincar o carnaval. "Fui lá diversos dias na sede, estava esgotada, mas consegui", conta Leandro.

Mais do que uma simples homenagem ao seu xará, Kleber enxerga na fantasia uma oportunidade de celebrar e valorizar a identidade pernambucana. "A gente não pode deixar nossa cultura passar despercebida jamais", afirma.

O grupo formado por Karina Melo, 50, Daniel Costa, 55, Najin Lima, 50, e Daniela Araújo, 51, também mergulhou no universo do filme, com fantasias que traziam o orelhão, as gatas Liza e Elis, e a emblemática camisa da Pitombeira. "Ficamos maravilhados com o resultado do filme e resolvemos homenagear", conta Daniel.