Moreno Veloso e Igor de Carvalho estreiam turnê nacional no Recife

Moreno Veloso e Igor de Carvalho fazem a estreia nacional de seu show no Teatro de Santa Isabel, no Recife, dentro da programação do Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE)

Allan Lopes

Publicado: 30/01/2026 às 13:07

Moreno Veloso e Igor de Carvalho apresentam show baseado em troca e diálogo/Fotos: Leo Aversa/Divulgação e Sidarta/Divulgação

Moreno Veloso e Igor de Carvalho farão a estreia nacional do seu novo show no Recife. A apresentação acontecerá nesta sexta-feira (30), no Teatro de Santa Isabel, como parte da reta final do 32º Janeiro de Grandes Espetáculos.

Os artistas descrevem o projeto como um encontro musical baseado na escuta, na troca e na grande afinidade entre ambos. No palco, eles colocarão em diálogo os repertórios individuais de cada um.

Igor de Carvalho é um compositor e cantor pernambucano, que já possui dois álbuns autorais lançados. Moreno Veloso, por sua vez, é um reconhecido compositor, cantor e multi-instrumentista carioca, que carrega em sua trajetória a influência musical do pai, Caetano Veloso. Ele possui uma carreira extensa, com canções gravadas por grandes nomes como o próprio Caetano, Gal Costa, Maria Bethânia e Marisa Monte.

Juntos, eles escolheram a capital pernambucana para lançar esse trabalho, que promete ser uma celebração da parceria e da cumplicidade artística entre os dois músicos.

 

